На авиашоу представили летающий автомобиль, который машет крыльями

Во время авиашоу Farnborough International 2018 компания Volerian представила концепцию летающего автомобиля, который двигается благодаря взмахам крыльев. По схожему принципу летают птицы и насекомые.

Об этом передает Daily Mail.

Как объяснили разработчики, новую установку можно использовать в тех случаях, где сегодня используют пропеллер.

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"Volerian создал движущую систему, которая дешевая для производства, и намного тише и безопаснее, чем любая технология винта или пропеллера. В результате этого мы теперь можем создавать самолеты, которые можно использовать в любой ситуации, в которой можно использовать автомобиль", – сказал представитель Volerian.

Летающий автомобиль использует принцип птиц

Основой движущие системы Volerian является неустойчивое крыло, установленное в канал специальной формы. Маховые движения крыльев производят завихрения воздуха, известные как обратная вихревая дорожка Кармана.

Летательный аппарат, который представили на авиашоу, рассчитан на одного пассажира.

Разработка выглядит футуристично

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