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На авиашоу представили летающий автомобиль, который машет крыльями

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На авиашоу представили летающий автомобиль, который машет крыльями
На авиашоу представили летающий автомобиль, который машет крыльями / dailymail.co.uk

Во время авиашоу Farnborough International 2018 компания Volerian представила концепцию летающего автомобиля, который двигается благодаря взмахам крыльев. По схожему принципу летают птицы и насекомые.

Об этом передает Daily Mail.

Как объяснили разработчики, новую установку можно использовать в тех случаях, где сегодня используют пропеллер.

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"Volerian создал движущую систему, которая дешевая для производства, и намного тише и безопаснее, чем любая технология винта или пропеллера. В результате этого мы теперь можем создавать самолеты, которые можно использовать в любой ситуации, в которой можно использовать автомобиль", – сказал представитель Volerian.

Літаючий автомобіль, що махає крилами

Летающий автомобиль использует принцип птиц

Основой движущие системы Volerian является неустойчивое крыло, установленное в канал специальной формы. Маховые движения крыльев производят завихрения воздуха, известные как обратная вихревая дорожка Кармана.

Летательный аппарат, который представили на авиашоу, рассчитан на одного пассажира.

Літаючий автомобіль, що махає крилами

Разработка выглядит футуристично

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Теги: Техно Авто Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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