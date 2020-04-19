На авто и телегах: как священники дистанционно освящали корзины – видео со всех уголков страны

Из-за карантина Пасха 2020 запомнится всем и бесспорно войдет в историю. Одной из инноваций нынешнего празднования, которую , в частности, рекомендовала ПЦУ, стало освящение корзин прямо у дома.

Соблюдение дистанции, защитные маски, а также служба по громкоговорителя в авто – священнослужители из разных регионов Украины приложили немало усилий для безопасности своих прихожан. 24 канал собрал видео и фото, как священники освящали пасхальные корзины из автомобилей и прямо у дворов верующих.

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Идею освящения пасхальных корзин не в церкви, а у домов верующих, поддержала в частности Православная церковь Украины. Таким же способом освящения проводили в соседней католической Польши неделю назад.

Дистанционное освящение корзин в Украине: как это было

На Закарпатье в селе Клячаново священник поливал всех священной водой из раритетного и реставрованоого "ГАЗ 69". Перед тем священнослужители анонсировали график освящения, по которому они должны ездить, чтобы не пропустить ни одного из домов.

Священник на раритетном ВАЗе на Закарпатье – смотрите видео

В поселке Соленом на Днепропетровщине священник спозаранку ездил на автомобиле и освящал корзины верующих, которые те оставляли возле своих домов. Креативно подошел священник и к сбору пожертвований – прикрепил специальную корзину к дверце автомобиля.

Освящение корзин из люке Audi на Днепропетровщине – смотрите видео

В селе Березном, что на Ровненщине, корзины освящали прямо с телеги, которую тянула пара лошадей. Воз украсили полотенцами, а также поставили хоругви и крест.

В Запорожской области священник только часть пути преодолевал на автомобиле, а дальше выходил и освящал людям корзины на улицах. Настоятель храма Архистратига Михаила села Долинское священник Елисей прошел по улицам сел Новое Запорожье и Долинское, Высокогорное и освятил куличи, сообщает издание Укринформ. Стоит отметить, что в отличие от других своих коллег, этот священнослужитель был в защитной маске.



Особенная Пасха на Запорожье

В Долине, в Ивано-Франковской области, на праздник ездил микроавтобус. Священник, кроме того, что освящал корзины еще и проводил богослужения, которое могли услышать даже те, кто не может выйти на улицу в праздник.

Проповедь из громкоговорителя и освящение с соблюдением дистанции в Долине / Фото из Фейсбука священника Витольда Левицкого

Однако, не только в поселках священники сами шли к верующим, а не ждали их в храмах. На Львовщине в курортном городке Трускавец священнослужители прошлись по жилому микрорайону пешком.

В Трускавце священники прошлись по жилому микрорайону и освятили корзины / Фото Dmytrij Vasyljovych, 4studio.com.ua

К подобным мерам безопасности прибегли и в Луцке. В микрорайоне Вышков настоятель Свято-Михайловского храма отец освятил пасхальные корзинки всем, кто выходил из дома к дороге, пишет Общественное: Волынь.