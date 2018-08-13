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На автодороге "Борисполь-Днепр" столкнулись пять автомобилей: три человека погибли

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ДТП на автодороге "Борисполь-Днепр"
ДТП на автодороге "Борисполь-Днепр" / Фото пресс-службы полиции

На Киевщине на автодороге "Борисполь-Днепр" водитель автомобиля, выполняя маневр обгона, допустил столкновение с автомобилями, которые двигались в противоположном и попутном направлениях. В результате ДТП погибли три человека, еще трое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Смертельная авария произошла в воскресенье, 12 августа, на 71 километре автодороги Борисполь-Днепр, вблизи села Хоцки Переяслав-Хмельницкого района, сообщают в пресс-службе полиции.

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"56-летний водитель автомобиля "DACIA Logan", двигаясь в направлении города Днепр, при маневре обгона выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем "DAEWOO Lanos". Вернувшись на свою полосу движения, он допустил столкновение с автомобилем "SsangYong", который двигался в попутном направлении. После чего водитель автомобиля "DACIA Logan" снова выехал на противоположную полосу движения, где произошло столкновение еще с двумя автомобилями "DAEWOO Lanos" и "ВАЗ 21102", – отмечают в полиции.

В результате дорожно-транспортного происшествия 56-летний водитель автомобиля "DACIA Logan" погиб на месте.

Водитель автомобиля "Дэу Ланос", 55-летний мужчина, и 62-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончались на месте аварии. Еще трое пассажиров этого автомобиля получили травмы различной степени тяжести и доставлены в районную больницу,
– говорится в сообщении полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП, опрашиваются участники и свидетели дорожной аварии.

Теги: Аварии и ДТП Жертвы Новости Киева
Источник: 24 Канал
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