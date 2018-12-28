На билбордах "Партии регионов" появился Янукович в образе Деда Мороза: фото

С конца 2014 года "Партия регионов" не принимает участия в активной политической жизни страны, однако в центре Киева появились билборды с рекламой, на которой изображен Виктор Янукович в образе Деда Мороза.

Об этом говорится на сайте "Страна.ua".

Читайте также: Возвращение "Партии регионов": появятся ли старые-новые фамилии в избирательных списках

В Киеве над переходом на Майдане Независимости (вход в метро) висит реклама от "Партии регионов" на украинском языке с изображенным на плакате экс-президентом Виктором Януковичем в костюме Деда Мороза и надписью: "Риги (стебное название "Партии регионов") – не барыги. Услышу каждого".



Янукович в образе Деда Мороза

Напомним, в начале ноября в центре Киева уже висели несколько билбордов от "Партии Регионов". Так, на Малой Житомирской был размещен ситилайт с логотипом политсилы и надписью: "Вернем своих из БПП". Здесь читается намек в том числе на то, что президент Петр Порошенко стоял у истоков создания "Партии Регионов". Регионалами были и многие нынешние депутаты от БПП.