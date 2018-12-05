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      На блокпостах Одесской области появились боевые машины

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      На блокпостах Одесской области появились боевые машины
      На блокпостах Одесской области появились боевые машины / Иллюстративное фото

      На период действия военного положения в Украине силовики Одесской области усилили контроль на въездах в областной центр и некоторые другие города. Так, на блокпостах при въездах в Одессу вместе с вооруженными автоматами полицейскими несут службу экипажи боевых разведывательно-дозорных машин (БРДМ).

      Об этом сообщает Укринформ.

      24 канал сообщал, что 4 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что для стабилизации ситуации в Одессе в город будут направлены дополнительные подразделения Нацгвардии и специалисты Департамента защиты экономики Нацполиции.

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      Дополнительные меры контроля и безопасности приняты на автотрассе Киев – Одесса, Николаевской дороге и других. Правоохранители останавливают автомобили для проверки выборочно,
      – заявил советник главного полицейского Одесской области Руслан Форостяк.

      Представитель полиции не назвал мест функционирования стационарных и мобильных блокпостов, сославшись на требования силовиков в условиях военного положения.

      При этом он опроверг слухи, что в Одессу не пускают тех, кто не имеет при себе паспортов.

      Кроме того, под усиленную охрану взяты морские и речные порты, аэропорт, другие стратегически важные объекты инфраструктуры Одесской области.

      Почему Украина ввела военное положение? 25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

       

       

      Теги: Новости Одессы Оружие Новости Украины Военное положение в Украине Полиция Авто Транспорт
      Источник: 24 Канал
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