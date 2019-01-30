На бой с Гвоздиком претендуют 9 боксеров

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) дебютную защиту титула проведет 30 апреля в Филадельфии. Сейчас фамилия соперника украинца неизвестна, однако названы потенциальные соперники.

Сейчас на бой с Гвоздиком могут рассчитывать девять необязательных претендентов.

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Как сообщает Boxingnews24.com, возможными соперниками Гвоздика являются Игорь Михалкин, Доминик Безель, Блейк Капарелло, Дуду Нгумбу, Свен Форнлинг, Энрико Келлинг, Умберто Веласко, Феликс Валера и Али Ахмедов.

Ни один из возможных соперников украинца не является топ-боксером. Большинство бойцов проиграли по несколько поединков на профессиональном ринге.

Обязательным претендентом на пояс Гвоздика является американец Маркус Браун (23-0, 16 КО). Он победил Баду Джека (22-2-3, 13 КО) и стал обязательным претендентом на пояс Александра. Но WBC позволила украинцу сначала провести добровольную защиту. Гвоздик решил воспользоваться возможностью.

Александр завоевал пояс 1 декабря в бою с Адонисом Стивенсоном (29-2-1, 24 КО) и готов вернуться в ринг уже через четыре месяца.

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