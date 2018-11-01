14:21
1 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Алмазный дед. Кубинские планы Путина
      Вєсті Кремля
      21:42, 31 октября
      Вести.UA. Гимн пионеров от Мирошниченко. Президентские амбиции Кивы
      Вєсті.UA
      20:24, 31 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, 31 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      На бой Усик – Белью продано более 20 тысяч билетов

      74 Читати новину українською
      Александр Усик
      Александр Усик / Радио Свобода

      Александра Усика 10 ноября ждет непростое испытание в лице опытного Тони Белью и горячей встречи британских фанов на переполненной Manchester Arena. На данный момент на их "мужской разговор при помощи жестов" уже продано более 20 тысяч билетов, что составляет 95 процентов мест арены.

      Стоимость билетов – от 40 до 800 фунтов стерлингов. Самые дешевые билеты были раскуплены за считанные часы после старта продаж и сейчас продаются на специализированных британских билетных сервисах перепродаж по цене до четырех номиналов. Например, билеты с номиналом в 40 фунтов можно купить по 150.

      Читайте также: Усик показал, как отдыхает со своими чемпионскими поясами: фото

      Многофункциональная Manchester Arena, на которой пройдет боксерский вечер, вмещает 21 тысячу зрителей и является одной из крупнейших крытых арен Европы и мира. Здесь проводили свои бои Майк Тайсон, Дэвид Хэй, Джо Кальзаге, Рикки Хаттон, Амир Хан. Здесь проходили матчи олимпийского турнира по баскетболу в 2012 году, чемпионат мира-2008 из водных видов спорта, Игры Содружества-2002. Здесь выступали U2, The Rolling Stones, Lady Gaga, Мадонна и Паваротти. Арена традиционно принимает более миллиона зрителей ежегодно.

      Напомним, на кону боя будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в крузервейте (тяжелом весе). Победителю достанутся четыре чемпионских пояса – по версиям WBC, WBA, IBF и WBO.

      Теги: Спорт Александр Усик Усик – Белью Бокс
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Единый электронный билет на транспорт в Киеве: все, что нужно знать.
      сегодня , 14:01 Единый электронный билет на транспорт в Киеве: все, что нужно знать.
      Яніна Ткачук
      Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      сегодня , 13:00 Два міста на Львівщині можуть залишитись без опалення: до справи підключились Дубневичі
      Віталій Шабунін
      Почему цены на продукцию Apple в Украине вполне адекватные
      сегодня , 12:00 Почему цены на продукцию Apple в Украине вполне адекватные
      Артем Овдієнко
      Обміняли кредит на незалежність: як влада відмовилась від 110 млрд гривень інвестицій на рік
      сегодня , 11:30 Обміняли кредит на незалежність: як влада відмовилась від 110 млрд гривень інвестицій на рік
      Тетяна Острікова
      Против осенней депрессии: 10 песен октября, которые поднимут вам настроение
      сегодня , 11:00 Против осенней депрессии: 10 песен октября, которые поднимут вам настроение
      Олена Булан
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Хоккей: "Анахайм Дакс" отпраздновал 1000 матч Койву победой
       15 марта 2012 , 13:21
      Сильвен Шаванель триумфовал в гонке благодаря победе в разделке
       28 марта 2013 , 22:21
      Роналду и Бэйл в тени. "Осасуна" - "Реал" - 2:2. ВИДЕО
       14 декабря 2013 , 16:44
      Ничья, которая на руку соперникам. "Арсенал" - "Манчестер Сити" - 2:2. ВИДЕО
       13 сентября 2014 , 17:46
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук