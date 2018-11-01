На бой Усик – Белью продано более 20 тысяч билетов

Александра Усика 10 ноября ждет непростое испытание в лице опытного Тони Белью и горячей встречи британских фанов на переполненной Manchester Arena. На данный момент на их "мужской разговор при помощи жестов" уже продано более 20 тысяч билетов, что составляет 95 процентов мест арены.

Стоимость билетов – от 40 до 800 фунтов стерлингов. Самые дешевые билеты были раскуплены за считанные часы после старта продаж и сейчас продаются на специализированных британских билетных сервисах перепродаж по цене до четырех номиналов. Например, билеты с номиналом в 40 фунтов можно купить по 150.

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Многофункциональная Manchester Arena, на которой пройдет боксерский вечер, вмещает 21 тысячу зрителей и является одной из крупнейших крытых арен Европы и мира. Здесь проводили свои бои Майк Тайсон, Дэвид Хэй, Джо Кальзаге, Рикки Хаттон, Амир Хан. Здесь проходили матчи олимпийского турнира по баскетболу в 2012 году, чемпионат мира-2008 из водных видов спорта, Игры Содружества-2002. Здесь выступали U2, The Rolling Stones, Lady Gaga, Мадонна и Паваротти. Арена традиционно принимает более миллиона зрителей ежегодно.

Напомним, на кону боя будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в крузервейте (тяжелом весе). Победителю достанутся четыре чемпионских пояса – по версиям WBC, WBA, IBF и WBO.