На "Буковеле" все желающие могут попробовать свои силы на участке скоростного спуска

Взрыв эмоций, незабываемые впечатления и сплошной адреналин.

В туристическом комплексе "Буковель" вблизи трассы 12 Д все желающие могут испытать себя на участке скоростного спуска на Borjomi SpeedCheck.

"Это активность, которая позволяет посоревноваться в скорости, проверить кто быстрее: лыжники или сноубордисты. А также выйти на улицу и заняться активными видами спорта, насладиться зимой, насладиться погодой", – сказала руководитель отдела коммуникации компании IDS Group Марина Соловьева.

300-метровая трасса доступна всем гостям курорта, независимо от возраста и стажа катания.

"Мне всегда было интересно, на какой скорости я езжу. А это было как-то невозможно проверить. Какие-то там приложения, а нет интернета, как правило. А здесь просто нажал кнопку и фотографии будут классные, и сказали, какой была скорость! Обалдеть", – рассказала актриса юмористической студии Анна Грицак.

Еще одна новинка – сноупарк. Действует он возле 8-го подъемника и особенно понравится любителям разнообразных трамплинов и рамп.

"Впервые в истории курорта сноупарк, фанпарк открыт для всех желающих. Для этого не нужно каких-то специальных лыж или какого-то специального ски-пасса. На территории Borjomi Bukovel Fun Park действует общий ски-пасс, действующий на всем курорте, а так же лыжи и борды, в которых вы катаетесь. Это могут быть любые модели", – отметила представитель ТК "Буковель" Оксана Островская.

Сноупарк спроектирован так, чтобы как начинающие, так бордеры со стажем чувствовали себя комфортно. Здесь катаются как взрослые, так и дети. Эмоций не сдерживают.

"Я впервые здесь, на "Буковеле", и впервые в сноупарке. То есть для меня это вообще удивительно. Я рад, что я сюда попал", – поделился отдыхающий Ярослав.

"Класс, я ожидаю завтрашнего дня, буду заниматься с тренером. И, думаю, у меня завтра будет тысячи эмоций и прямо "вау". А сегодня я пока боюсь", – рассказала отдыхающая Александра.

SpeedCheck и Snowpark абсолютно бесплатны и будут работать в течение всего сезона.