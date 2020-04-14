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      На Буковине бешеными темпами растет число больных COVID-19: здесь усиливают карантин на Пасху

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      В Черновицкой области зафиксировали уже 546 случаев коронавируса: здесь усиливают карантин на Пасху / "Шпальта"

      По состоянию на 13 апреля в Черновицкой области официально подтвердили 84 новых случая заражения коронавирусом. 54 из зараженных – это жители областного центра. Общая численность инфицированных на Буковине составляет 546 человек. Из-за такой ситуация здесь снова ужесточат карантин. Ограничения будут действовать в течение Пасхальных праздников – с 18 по 21 апреля.

      Как в Facebook отметил глава Черновицкой ОГА Владимир Осачук, за последнюю неделю число заболевших выросло на 300 человек.

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      Он пояснил, что заболели в основном люди, которые не прибыли из-за рубежа, а заразились здесь, дома . Произошло это примерно 2 – 3 недели назад, поскольку именно столько времени длится инкубационный период.

      Те три недели, когда хорошо сияло весеннее солнце и массово люди пошли отдыхать, еще не осознавая большой опасности внутреннего распространения болезни по территории области. В результате сегодня мы снова имеем очень впечатляющую цифру установленных фактов инфицирования,
      – отметил глава Черновицкой ОГА.

      По росту количества зараженных чиновник привел данные: неделю назад в Черновцах подтвердили 5 случаев за сутки, а сегодня – уже 54 случая. А общее количество инфицированных жителей Черновцов достигла почти 150 человек.

      "Если в области 546 человек уже заболели, то какая опция и сколько людей еще могут инфицироваться, если мы не будем соблюдать карантинных ограничений. В наших с вами руках – инструмент сохранения здоровья или преступный инструмент заражения других и все большего количества буковинцев", – отметил Сергей Осачук.

      Поэтому он попросил людей оставаться дома. Кроме того, в области вторые выходные подряд будет действовать особый режим ограничительных мер. Продлится он в течение Пасхальных праздников. Начнется в 13:00 в субботу, 18 апреля, а закончится в 6:00 вторника, 21 апреля. Соответствующие решение было принято на заседаниях областной и государственной комиссий по чрезвычайным ситуациям.

      Что предусматривает усиление карантина в Черновицкой области:

      • людям запрещено выходить на улицу;
      • усиленно ограничения относительно передвижения и пребывания людей в общественных местах;
      • не будут работать продуктовые магазины;
      • заправочные станции будут обслуживать только специальные категории водителей.

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      Председатель Черновицкой ОГА Владимир Осачук о ситуации с коронавирусом: смотрите видео

      Ситуация с коронавирусом в Черновцах: коротко

      • Согласно данным Минздрава, по состоянию на 13 апреля в Украине коронавирусом заболели 3102 человека , 93 человека умерли: 47 мужчин и 46 женщин. Зато 97 пациентов выздоровели.
      • Больше всего инфицированных зафиксировали собственно в Черновицкой области. В то же время на Буковине коронавирус распространяется стремительней, чем в остальных регионах Украины.
         
      • 13 марта в Черновцах в пределах борьбы с распространением коронавирусной инфекции объявили чрезвычайную ситуацию.
         
      • 16 марта в Черновцах ввели ограничения по работе медучреждений и заведений сферы услуг. А 17 марта в областных центре полностью приостановили движение общественного транспорта.
         
      • С 22 марта в Черновцах ввели масочный режим на рынках и в продуктовых магазинах.
         
      • 1 апреля ввели особый режим въезда и выезда на территорию Черновицкой области.

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Здоровье Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Черновцов Новости Украины
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