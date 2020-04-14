На Буковине бешеными темпами растет число больных COVID-19: здесь усиливают карантин на Пасху
По состоянию на 13 апреля в Черновицкой области официально подтвердили 84 новых случая заражения коронавирусом. 54 из зараженных – это жители областного центра. Общая численность инфицированных на Буковине составляет 546 человек. Из-за такой ситуация здесь снова ужесточат карантин. Ограничения будут действовать в течение Пасхальных праздников – с 18 по 21 апреля.
Как в Facebook отметил глава Черновицкой ОГА Владимир Осачук, за последнюю неделю число заболевших выросло на 300 человек.
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Он пояснил, что заболели в основном люди, которые не прибыли из-за рубежа, а заразились здесь, дома . Произошло это примерно 2 – 3 недели назад, поскольку именно столько времени длится инкубационный период.
Те три недели, когда хорошо сияло весеннее солнце и массово люди пошли отдыхать, еще не осознавая большой опасности внутреннего распространения болезни по территории области. В результате сегодня мы снова имеем очень впечатляющую цифру установленных фактов инфицирования,
– отметил глава Черновицкой ОГА.
По росту количества зараженных чиновник привел данные: неделю назад в Черновцах подтвердили 5 случаев за сутки, а сегодня – уже 54 случая. А общее количество инфицированных жителей Черновцов достигла почти 150 человек.
"Если в области 546 человек уже заболели, то какая опция и сколько людей еще могут инфицироваться, если мы не будем соблюдать карантинных ограничений. В наших с вами руках – инструмент сохранения здоровья или преступный инструмент заражения других и все большего количества буковинцев", – отметил Сергей Осачук.
Поэтому он попросил людей оставаться дома. Кроме того, в области вторые выходные подряд будет действовать особый режим ограничительных мер. Продлится он в течение Пасхальных праздников. Начнется в 13:00 в субботу, 18 апреля, а закончится в 6:00 вторника, 21 апреля. Соответствующие решение было принято на заседаниях областной и государственной комиссий по чрезвычайным ситуациям.
Что предусматривает усиление карантина в Черновицкой области:
- людям запрещено выходить на улицу;
- усиленно ограничения относительно передвижения и пребывания людей в общественных местах;
- не будут работать продуктовые магазины;
- заправочные станции будут обслуживать только специальные категории водителей.
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Председатель Черновицкой ОГА Владимир Осачук о ситуации с коронавирусом: смотрите видео
Ситуация с коронавирусом в Черновцах: коротко
- Согласно данным Минздрава, по состоянию на 13 апреля в Украине коронавирусом заболели 3102 человека , 93 человека умерли: 47 мужчин и 46 женщин. Зато 97 пациентов выздоровели.
- Больше всего инфицированных зафиксировали собственно в Черновицкой области. В то же время на Буковине коронавирус распространяется стремительней, чем в остальных регионах Украины.
- 13 марта в Черновцах в пределах борьбы с распространением коронавирусной инфекции объявили чрезвычайную ситуацию.
- 16 марта в Черновцах ввели ограничения по работе медучреждений и заведений сферы услуг. А 17 марта в областных центре полностью приостановили движение общественного транспорта.
- С 22 марта в Черновцах ввели масочный режим на рынках и в продуктовых магазинах.
- 1 апреля ввели особый режим въезда и выезда на территорию Черновицкой области.
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