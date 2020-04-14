На Буковине бешеными темпами растет число больных COVID-19: здесь усиливают карантин на Пасху

По состоянию на 13 апреля в Черновицкой области официально подтвердили 84 новых случая заражения коронавирусом. 54 из зараженных – это жители областного центра. Общая численность инфицированных на Буковине составляет 546 человек. Из-за такой ситуация здесь снова ужесточат карантин. Ограничения будут действовать в течение Пасхальных праздников – с 18 по 21 апреля.

Как в Facebook отметил глава Черновицкой ОГА Владимир Осачук, за последнюю неделю число заболевших выросло на 300 человек.

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Он пояснил, что заболели в основном люди, которые не прибыли из-за рубежа, а заразились здесь, дома . Произошло это примерно 2 – 3 недели назад, поскольку именно столько времени длится инкубационный период.

Те три недели, когда хорошо сияло весеннее солнце и массово люди пошли отдыхать, еще не осознавая большой опасности внутреннего распространения болезни по территории области. В результате сегодня мы снова имеем очень впечатляющую цифру установленных фактов инфицирования,

– отметил глава Черновицкой ОГА.

По росту количества зараженных чиновник привел данные: неделю назад в Черновцах подтвердили 5 случаев за сутки, а сегодня – уже 54 случая. А общее количество инфицированных жителей Черновцов достигла почти 150 человек.

"Если в области 546 человек уже заболели, то какая опция и сколько людей еще могут инфицироваться, если мы не будем соблюдать карантинных ограничений. В наших с вами руках – инструмент сохранения здоровья или преступный инструмент заражения других и все большего количества буковинцев ", – отметил Сергей Осачук.

Поэтому он попросил людей оставаться дома. Кроме того, в области вторые выходные подряд будет действовать особый режим ограничительных мер. Продлится он в течение Пасхальных праздников. Начнется в 13:00 в субботу, 18 апреля, а закончится в 6:00 вторника, 21 апреля. Соответствующие решение было принято на заседаниях областной и государственной комиссий по чрезвычайным ситуациям.

Что предусматривает усиление карантина в Черновицкой области:

людям запрещено выходить на улицу;

усиленно ограничения относительно передвижения и пребывания людей в общественных местах;

не будут работать продуктовые магазины;

заправочные станции будут обслуживать только специальные категории водителей.

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Председатель Черновицкой ОГА Владимир Осачук о ситуации с коронавирусом: смотрите видео

Ситуация с коронавирусом в Черновцах: коротко

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 13 апреля в Украине коронавирусом заболели 3102 человека , 93 человека умерли: 47 мужчин и 46 женщин. Зато 97 пациентов выздоровели.