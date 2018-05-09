На Буковине чиновники РГА выбросили цветы из-под памятника погибшим во Второй мировой войне

В Черновицкой области, городской голова Сокирян Василий Равлик пожаловался полиции и СБУ на действия чиновников РГА, которые выбросили цветы из-под памятника погибшим на обочину дороги через час после торжественных мероприятий по случаю Дня памяти и примирения.

Об этом говорится в открытом письме Равлика председателю Черновицкой ОГА Александру Фищуку, которое чиновник опубликовал на своей странице в соцсети, информирует ZIK.

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"Через час по завершению торжеств заместителю городского головы Черного В.Ф. позвонили неравнодушные жители города и сообщили, что работники отдела культуры Сокирянской РГА забирают и выбрасывают венки и цветы из-под памятников", – говорится в письме.

Равлик добавил, что "такие действия совершены работниками отдела культуры РГА во главе с его начальником Горн Раисой Антоновной".

"Считаю это верхом цинизма, поскольку эти лица таким способом осквернили память погибших во Второй мировой войне и неуважительно отнеслись к живым ветеранам, которые на протяжении торжеств трижды возлагали цветы к памятникам", – написал Василий Равлик, призвав главу ОГА "принять соответствующие меры реагирования в отношении действий должностных лиц".