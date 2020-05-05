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      На Буковине число больных COVID-19 достигло почти 2 тысяч: в Черновцах заканчиваются койко-места

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      Ситуация с коронавирусом в Черновцах остается сложной
      Ситуация с коронавирусом в Черновцах остается сложной / Фото Юлии Ткачук

      На Буковине растет количество больных коронавирусом. В частности, в течение последних суток подтвердили еще 61 случай. Тем временем, в медицинских учреждениях Черновцов заканчиваются койко-места, выделенные для больных COVID-19.

      Всего с начала вспышки эпидемии на Буковине новым типом коронавируса заразились 1 948 человек. К сожалению, 53 пациента умерли от осложнений. Правда, 159 человек выздоровели, и их уже выписали. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает 24 канал.

      Обратите внимание В Черновцах пикетировали больницу, где лежат больные с COVID-19: что известно

      Как только не хватит места в городской больнице №3, нездоровых начнет принимать госпиталь ветеранов войны. Тамошний персонал готов к работе с инфицированными COVID-19. В госпитале смогут оказывать качественные медицинские услуги всем черновчанам, которые в этом будут нуждаться,
      – отметил Осачук.

      Он добавил, что если количество больных на Буковине в дальнейшем будет расти, то в госпитальные базы могут перепрофилировать санаторий "Садгора" и перинатальный центр.

      В то же время председатель Черновицкой ОГА отметил, несмотря на анонсированное правительством смягчение карантинных мероприятий, на Буковине ограничения продлятся более длительный период времени.

      "Для областей, где число больных остается высоким и продолжает расти, будет действовать адаптивный карантин. Так, до 22 мая в нашей области будет особый режим въезда и выезда, также не будут восстанавливать межрайонное автобусное сообщение", – констатировал Осачук.

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      Смотрите видеообращение Сергея Осачука по ситуации с коронавирусом на Буковине

      Зауважимо! Чернівецька область залишається лідером за кількістю заражених на коронавірус в Україні. На другому місці йде Київ. 

      Послаблення карантину інфографіка 24 канал
      Послаблення яких карантиних заходів очікує на українців з 11 травня / Інфографіка 24 каналу

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Больница Медицина Коронавирус в Украине Новости Черновцов Новости Украины Новости политики
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