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      На Буковине к ПЦУ присоединился еще один приход: сторонники УПЦ МП протестовали и били поклоны

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      На Буковине УПЦ МП покинул еще один приход
      На Буковине УПЦ МП покинул еще один приход / http://andy-travel.com.ua

      Община села Карапчива Вижницкого района Черновицкой области приняла решение о переходе из подчинения бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Верующие поддержали переход большинством голосов.

      Об этом сообщает УНИАН.

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      Так, соответствующее решение община приняла в воскресенье, 30 декабря, на собрании церковной общины. В нем приняли участие более 400 местных жителей.

      Издание отмечает, что на собрании присутствовало около 30 представителей бывшей УПЦ МП. Все они заявляли о недопустимости перехода церкви Рождества пресвятой Богородицы села Карапчив в ПЦУ.

      В частности, секретарь Черновицкой епархии УПЦ МП Никита в стиле Московского патриархата заявил во время собрания, что "никакого Объединительного собора не было", а действия ПЦУ являются "раскольническими". После этого сторонники бывшей УПЦ МП вблизи церкви начали бить поклоны и молиться.

      Между тем священник отец Георгий отметил, что настоящая украинская церковь – это новосозданная ПЦУ.

      В Библии написано: "Кто разрушает церковь – того разрушит Бог". У нас отобрали церковь еще в 1686 году, а мир теперь нам вернул эту церковь. 14 церквей мира проголосовали за нас. И это действительно настоящая украинская церковь,
      – подчеркнул он

      Жители Карапчива поддержали переход прихода в ПЦУ более чем 350 голосами.

      К слову, в интернете опубликована онлайн-карту, на которой обозначены общины, перешедшие под юрисдикцию ПСУ.

      Как создавалась Православная церковь Украины? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.

      КАКИЕ ЕЩЕ ПРИХОДЫ ПЕРЕШЛИ ИЗ УПЦ МП В ПЦУ:
       
      Теги: Новости Украины Православная церковь Украины Религия УПЦ МП Новости Черновцов Томос
      Источник: 24 Канал
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