На Буковине к ПЦУ присоединился еще один приход: сторонники УПЦ МП протестовали и били поклоны

Община села Карапчива Вижницкого района Черновицкой области приняла решение о переходе из подчинения бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. Верующие поддержали переход большинством голосов.

Об этом сообщает УНИАН.

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Так, соответствующее решение община приняла в воскресенье, 30 декабря, на собрании церковной общины. В нем приняли участие более 400 местных жителей.

Издание отмечает, что на собрании присутствовало около 30 представителей бывшей УПЦ МП. Все они заявляли о недопустимости перехода церкви Рождества пресвятой Богородицы села Карапчив в ПЦУ.

В частности, секретарь Черновицкой епархии УПЦ МП Никита в стиле Московского патриархата заявил во время собрания, что "никакого Объединительного собора не было", а действия ПЦУ являются "раскольническими". После этого сторонники бывшей УПЦ МП вблизи церкви начали бить поклоны и молиться.

Между тем священник отец Георгий отметил, что настоящая украинская церковь – это новосозданная ПЦУ.

В Библии написано: "Кто разрушает церковь – того разрушит Бог". У нас отобрали церковь еще в 1686 году, а мир теперь нам вернул эту церковь. 14 церквей мира проголосовали за нас. И это действительно настоящая украинская церковь,

– подчеркнул он

Жители Карапчива поддержали переход прихода в ПЦУ более чем 350 голосами.

К слову, в интернете опубликована онлайн-карту, на которой обозначены общины, перешедшие под юрисдикцию ПСУ.

Как создавалась Православная церковь Украины? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.