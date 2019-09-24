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      На Буковине контрактник торговал оружием с фронта: его поймали с пулеметом – фото

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      Мужчину задержали с ручным пулеметом
      Мужчину задержали с ручным пулеметом / пресс-служба СБУ

      Бывший военный-контрактник вывез оружие с территории проведения операции Объединенных сил и пытался продать его на территории Украины. Его поймали на попытке продать ручной пулемет.

      Так, РПК-74 и около ста патронов к нему мужчина собирался продать жителю Черновцов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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      Правоохранителям удалось задержать мужчину в одном из населенных пунктов. Ему сразу сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

      зброя кулемет боєприпаси СБУ ООС
      У мужчины изъяли оружие, он вывозил его с зоны ООС / пресс служба СБУ

      За торговлю оружием бывшему контрактнику грозит от 3 до 7 лет за решеткой.

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      Задержание злоумышленника / фото пресс-служба СБУ

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      Теги: Новости Украины СБУ Оружие Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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