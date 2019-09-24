На Буковине контрактник торговал оружием с фронта: его поймали с пулеметом – фото

Бывший военный-контрактник вывез оружие с территории проведения операции Объединенных сил и пытался продать его на территории Украины. Его поймали на попытке продать ручной пулемет.

Так, РПК-74 и около ста патронов к нему мужчина собирался продать жителю Черновцов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Правоохранителям удалось задержать мужчину в одном из населенных пунктов. Ему сразу сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.



У мужчины изъяли оружие, он вывозил его с зоны ООС / пресс служба СБУ

За торговлю оружием бывшему контрактнику грозит от 3 до 7 лет за решеткой.



Задержание злоумышленника / фото пресс-служба СБУ