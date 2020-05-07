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      На Буковине КОРД во время обысков застрелил беременную собаку: она четыре часа истекала кровью

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      Собака бросилась на КОРДовца, который зашел в дом
      Собака бросилась на КОРДовца, который зашел в дом / Скриншот из видео

      В селе Коровия возле Черновцов произошел инцидент во время следствия по наркоторговле. КОРДовец застрелил беременную собаку, которая на него накинулась в доме. Зоозащитники отмечают, что спецназовцы поступили жестоко и не позволили спасти животное, когда оно истекало кровью.

      По ситуации уже провели служебное расследование. Как сообщают в пресс-службе полиции Черновицкой области, действия КОРДовца признали необходимыми и правомерными.

      Похожая ситуация В Одессе патрульные выстрелили в собаку: детали инцидента и видео

      В полиции отмечают: спецназовцы пришли с санкционированным обыском в дом по делу торговли и сбыта наркотиков. Когда правоохранители вошли в дом, двери которого были открыты, хозяин натравил собаку.

      Пес набросился на спецназовца, и он вынужден был выстрелить. Его действия уже проанализировали и признали правомерными. Полиция опубликовала видео с места инцидента.

      Предупреждение! Видео содержит сцену жестокости в отношении животного (18+)

      Видео полиции о том, как КОРДовец выстрелил в собаку

      Стоит отметить, что на видео не слышно, как хозяин травил собаку, а перед спецназовцем, который выстрелил в собаку, в помещение зашел другой КОРДовец. Именно с его боди-камеры опубликовали видео.

      Между тем зоозащитники обвиняют полицейских в жестокости. Отмечают, собака была беременной на последнем месяце и ее можно было спасти, а жестокие сцены видели дети. Зоозащитница Анжела Косован на своей странице в фейсбуке написала, что животному не позволяли вызвать ветеринара.

      Хозяйка просила полицейских вызвать ветеринарного врача, но бесполезно, они были неумолимы. Все это происходило на глазах детей – море крови, страшный стон, конвульсии и смерть любимицы!
      – пишет активистка Анжела Косован.

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Расследования Полиция Наркотики Новости Черновцов Мир животных
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