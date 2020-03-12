На Буковине мужчина жестоко убил жену и задушил полуторагодовалую дочь

Мужчина топором убил собственную жену и задушил маленькую дочь. В полицию он позвонил сам.

В Черновицкой области 38-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что убил свою жену и малолетнего ребенка. Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

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По данным правоохранителей, мужчина топором зарезал 36-летнюю жену и задушил 1,5-летнюю дочь. Почему он так сделал – объяснить не смог.



Мужчина сам позвонил в полицию / Фото: Нацполиция

Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство". Мужчине грозит от 10 до 15 лет заключения, или пожизненное лишение свободы.



Мужчина убил топором жену и задушил дочь / Фото: Нацполиция

Смотрите видео: правоохранители задержали мужчину, который убил собственную жену и ребенка