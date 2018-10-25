На Буковине почти 40 школьников заболели корью

На Буковине, в селе Рукшин Хотинского района, почти сорок школьников заболели корью. С завтрашнего дня в школе вводят карантин.

Сейчас большинство больных детей лечатся дома.

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В больнице находятся восемь детей. Они все в состоянии средней тяжести. А у беременной учительницы первого класса болезнь проходит с осложнениями.

Корь прогрессирует, мы видим динамику. Одни дети уже вернулись на учебу, семеро уже сели за пары. В этом году ОРВИ и корь накладываются и возникают осложнения. Завтра выходим на карантин,

– заявил директор Рукшинской школы Сергей Шишковский.

По словам медиков, в основном у всех пострадавших не было прививок.

На стационаре находятся 8 детей, они с 1 и 11 класса. Симптомы кори – это лихорадка, головная боль, болезненный кашель, могут быть диарейные проявления, тошнота и общая слабость,

– сказала заместитель главного врача Хотинской районной больницы Алла Яковенко.

Видеокомментарии о массовом случае заболевания корью:

Напомним, в селе Петранка, Ивано-Франковской области 53 ребенка в возрасте от 5 до 13 лет заболели корью. Минздрав выявил нарушение требований относительно хранения и введения вакцин против инфекционного заболевания.

Что такое корь?Это опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарства от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смерти. Дети и взрослые, которые не получили профилактические прививки, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.