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      На Буковине почти 40 школьников заболели корью

      39 Читати новину українською
      Корь
      Корь / Фото из открытых источников

      На Буковине, в селе Рукшин Хотинского района, почти сорок школьников заболели корью. С завтрашнего дня в школе вводят карантин.

      Сейчас большинство больных детей лечатся дома.

      Читайте также: Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика

      В больнице находятся восемь детей. Они все в состоянии средней тяжести. А у беременной учительницы первого класса болезнь проходит с осложнениями.

      Корь прогрессирует, мы видим динамику. Одни дети уже вернулись на учебу, семеро уже сели за пары. В этом году ОРВИ и корь накладываются и возникают осложнения. Завтра выходим на карантин,
      – заявил директор Рукшинской школы Сергей Шишковский.

      По словам медиков, в основном у всех пострадавших не было прививок.

      На стационаре находятся 8 детей, они с 1 и 11 класса. Симптомы кори – это лихорадка, головная боль, болезненный кашель, могут быть диарейные проявления, тошнота и общая слабость,
      – сказала заместитель главного врача Хотинской районной больницы Алла Яковенко.

      Видеокомментарии о массовом случае заболевания корью:

      Напомним, в селе Петранка, Ивано-Франковской области 53 ребенка в возрасте от 5 до 13 лет заболели корью. Минздрав выявил нарушение требований относительно хранения и введения вакцин против инфекционного заболевания.

      Что такое корь?Это опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарства от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смерти. Дети и взрослые, которые не получили профилактические прививки, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.

      Теги: Новости Украины Здоровье Новости Черновцов Корь
      Источник: 24 канал
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