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      На Буковине после смерти настоятеля прихожане из ПЦУ и УПЦ МП подрались за храм: фото 18+

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      В Черновицкой области за храм подрались люди с ПЦУ и УПЦ МП: фото
      Пострадавшие после драки / Фото из соцсетей митрополита Антония

      В УПЦ МП заявили, что их храм на Буковине попытались захватить представители ПЦУ. Инцидент произошел в селе Задубровка, там на днях умер настоятель местной церкви, которая и оказались в центре конфликта.

      Ситуацию описал на своей фейсбук-странице управляющий делами Украинской Православной Церкви Московского патриархата митрополит Антоний.

      Между тем Посягнули на святое: задержали банду, которая грабила церкви два года по всей Украине

      По его словам, после смерти настоятеля церкви в Задубровке протоиерея Леонида Деликатного "представители ПЦУ попытались захватить Свято-Михайловский храм и устроили драку".

      В преступлении участвовали около 40 мужчин в балаклавах, которые пришли в храм с дубинками, газовыми баллончиками и арматурой. Также у них были в распоряжении генератор и болгарка, которые они пустили в ход сначала для взлома ворот, а затем дверей храма,
       – отметил митрополит.

      По его словам, прорваться внутрь нападающим не удалось. Они якобы среди прочего использовали еще и слезоточивый газ.

      "Не получив желаемого, преступники вылили свою злость на нескольких прихожан общины Свято-Михайловского храма, которые в тот день возле него дежурили. Православные были сильно избиты. Мало того, один из них был ранен в голову ножом", – добавляют в УПЦ МП.

      Осторожно! Фото 18+!

      бійка
      Один из пострадавших во время драки / Фото из соцсетей митрополита Антония

      В полиции факт драки подтвердили и уточнили, что она произошла вечером 4 мая, около 22:00. По данному факту правоохранители уже составили протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Сейчас полицейские взялись усиленно охранять храм.

      поліція
      Полиция теперь круглосуточно охраняет храм / Фото из соцсетей митрополита Антония

      Между тем в Православной церкви Украины событие никак не прокомментировали.

      Село Задубровка, где произошла драка на карте:

       

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости Черновцов Криминальные новости Православная церковь Украины УПЦ МП Религия Полиция
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