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      На Буковине ученик распылил газ в школе: 16 детей оказались в больнице с отравлением

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      Газ распылили в закрытом помещении
      Газ распылили в закрытом помещении / Фото из открытых источников

      В среду, 23 января, в селе Дихтинец, что в Черновицкой области, ученик распылил слезоточивый газ в школьной раздевалке. В результате инцидента 16 школьников доставили в больницу.

      О цн сообщает издание "Молодой буковинец".

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      У всех пострадавших поражения дыхательных путей и слизистой горла и роговицы глаз.

      По словам директора Петра Черкача, школьник распылил баллончик в раздевалке, где находились другие ученики.

      "В помещении были его одноклассники. 16 учеников госпитализировали сразу", – отметил он.

      По данному факту начали служебное расследование.

      Напомним, в тот же день, 23 января, в днепровской школе школьник распылил перцовый баллончик во время урока. В результате инцидента шестерых детей доставили в больницу.

      Теги: Новости Украины Образование Отравление Дети и несовершеннолетние Новости Черновцов
      Источник: 24 Канал
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