На церемонии открытия ЧМ в России Робби Уильямс показал на камеру неприличный жест
Во время исполнения песни на церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в России британский певец Робби Уильямс показал в прямом эфире средний палец на камеру.
Такую "неожиданность" певец продемонстрировал во время исполнения песни Rock DJ. Так как это было во время прямой трансляции, то режиссеры не успели это вырезать.
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Чемпионат мира по футболу 2018 стартовал в России 14 июня и продлится до 15 июля.
Источник: 24 Канал
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