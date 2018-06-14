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На церемонии открытия ЧМ в России Робби Уильямс показал на камеру неприличный жест

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На церемонии открытия ЧМ в России Робби Уильямс показал средний палец
На церемонии открытия ЧМ в России Робби Уильямс показал средний палец / фото из соцсетей

Во время исполнения песни на церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в России британский певец Робби Уильямс показал в прямом эфире средний палец на камеру.

Такую "неожиданность" певец продемонстрировал во время исполнения песни Rock DJ. Так как это было во время прямой трансляции, то режиссеры не успели это вырезать.

Читайте также: "Продал душу диктатору": Робби Уильямса беспощадно раскритиковали за намерение выступить на ЧМ-2018

 

 

Чемпионат мира по футболу 2018 стартовал в России 14 июня и продлится до 15 июля.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости России LifeStyle Курьезные новости Робби Вильямс
Источник: 24 Канал
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