На церемонии открытия ЧМ в России Робби Уильямс показал на камеру неприличный жест

На церемонии открытия ЧМ в России Робби Уильямс показал средний палец / фото из соцсетей

Во время исполнения песни на церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в России британский певец Робби Уильямс показал в прямом эфире средний палец на камеру.