На чемпионатах Украины по шахматам – двоевластие

В Киеве продолжаются шахматные чемпионаты Украины 2018 среди мужчин и женщин.

Участники уже преодолели две трети турнирной дистанции. После 6-ти туров в обоих чемпионатах образовалось двоевластие среди лидеров. У мужчин 1-2 места делят Юрий Кузубов (Краматорск) и Александр Моисеенко (Харьков) – они имеют по 4 очка; у женщин – Инна Гапоненко (Херсон) и Наталья Букса (Львов) – по 4,5.

Отметим, что в 6-м туре в центральной партии Кузубов – Моисеенко победил краматорчанин, что и позволило ему догнать конкурента. Тем временем в женском чемпионате Гапоненко и Букса, хоть и не без проблем, но одолели своих соперниц и синхронно шагают дальше.

Также важную победу в 6-м туре одержал экс-чемпион мира Руслан Пономарев (Киев). Он переиграл черными Виталия Бернадского и наконец включился в борьбу за медали первенства.

ЧУ-2018. 6-й тур

Мужчины. Кузубов – Моисеенко – 1:0, Бернадский – Пономарев – 0:1, Баклан – Портных, Богданович – Коробов, Голубка – Ковчан – все ничьи.

Женщины. Долуханова – Бабий – 0:1, Гапоненко – Рахмангулова – 1:0, Бердник – Осьмак – ничья, Букса – Должикова – 1:0, Мартынкова – Шпанко-0: 1.

Сегодня, 18 декабря, на чемпионатах состоится 7-й тур. Следить за партиями онлайн можно здесь.

Голосуйте также: Кто станет чемпионкой Украины-2018?