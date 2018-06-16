На Чемпионате мира фаната из Нигерии выбросили из окна дома в Москве

Футбольного фаната из Нигерии Толуопе Акинди госпитализировали в Москве, после того, как местные жители выбросили иностранца из окна дома.

Отмечается, что 26-летний Акинди в состоянии сильного алкогольного опьянения залез на козырек подъезда и стал танцевать. Когда фанат проигнорировал просьбу жителей успокоиться, один из них столкнул его, пишет "Газета.ru".

Читайте также: Первый скандал, медведь-шоу и проукраинские матрьошки – нефутбольные "изюминки" ЧМ-2018

Мужчину госпитализировали в местную больницу. У него переломы двух пяток.

Стоит отметить, что сборная Нигерии на чемпионате мира сыграет со сборными Хорватии, Аргентины и Исландии.