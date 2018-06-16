На Чемпионате мира фаната из Нигерии выбросили из окна дома в Москве
Футбольного фаната из Нигерии Толуопе Акинди госпитализировали в Москве, после того, как местные жители выбросили иностранца из окна дома.
Отмечается, что 26-летний Акинди в состоянии сильного алкогольного опьянения залез на козырек подъезда и стал танцевать. Когда фанат проигнорировал просьбу жителей успокоиться, один из них столкнул его, пишет "Газета.ru".
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Мужчину госпитализировали в местную больницу. У него переломы двух пяток.
Стоит отметить, что сборная Нигерии на чемпионате мира сыграет со сборными Хорватии, Аргентины и Исландии.
Источник: 24 Канал
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