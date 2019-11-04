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      На Черкасчине разгорелся конфликт между историками и монахинями через памятник погибшим военным

      92 Читати новину українською

      В Черкасской области вспыхнул конфликт между историками и монахинями. Все через памятник погибшим военным, который весной установили в заповеднике "Холодный Яр". Разрешение на это руководство заповедника предоставило. А вот монахиням монастыря Московского патриархата монумент не нравится.

      Ученики Медведевской школы посадили клумбу возле памятника погибшим воинам 93-й бригады – уже второй раз за месяц. Первые кусты цветов здесь появились на Покров, их посадили ученики и военные. Однако через несколько дней клумба исчезла.

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      Директор "Холодного яра" говорит: клумбу уничтожил скот Мотронинского монастыря Московского патриархата. Все из-за конфликта, который начался еще весной, когда памятник устанавливали.

      війна ан донбасі
      Памятник погибшим военным

      Был еще один небольшой скандал, когда монахини вывозили нечистоты и сливали недалеко от памятного знака. В мою сторону полетели проклятия и угрозы. Я прекратил с ними общаться,
      – рассказал заведующий филиала "Холодный яр" Национального заповедника "Чигирин" Богдан Легоняк.

      В июне конфликт вспыхнул с новой силой, когда стало известно, что жители монастыря сливали нечистоты на территорию природного памятника "Холодный Яр" недалеко от памятника погибшим военным.

      Случайный прохожий снял это на видео и распространил в соцсетях.

      черкаси війна на донбасі
      Скрин из видео

      Событие получило резонанс среди местных, экоинспекция исследовала выбросы и оштрафовала монахинь. Монахини своей вины не отрицали, но преступления в этом не видели, ведь это были сливы из умывальников. Сейчас же монахини обвинения в осквернении монумента отвергают, мол уничтожить цветы могли любые животные.

      черкаси монастир
      Мотронинский монастырь

      Пусть себе стоит, я уже смирилась и решила, что места всем хватит. Если он уже поставил, без разрешения, то сделал бы какое-то ограждение или охранял бы. Как я теперь буду, ну что мне теперь делать, разорваться или сидеть и дежурить возле него,
      – сказала настоятельница Мотронинского монастыря игумения Илария.

      Но поставить забор пока не могут, ведь весной здесь планируют установить еще один памятник. И только тогда участок огородят. Как к этому отнесутся монахини – пока неизвестно.

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      Автор: Диана Луцышин
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе УПЦ МП
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