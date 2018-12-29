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      На Черкасчине семья печет сказочные домики, пользующиеся спросом за рубежом: очаровательные фото

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      На Черкасчине супруги пекут сладкие домики. Их заказывают даже из Италии, Англии и Франции. Начали готовить такую вкуснятину 5 лет назад. Сначала для внучек, а затем наладили производство на продажу.

      Мастерица Ирина печет имбирно-медовые пряники, которые превращаются в стены, двери, скамейки и ёлки для будущих домиков.

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      Каждую деталь сладкого дома Ирина Шевченко разрисовывает отдельно, а затем соединяет специальным пищевым клеем. Она всегда подбирает яркие цвета, которыми раскрашивает снеговиков, ёлки и снег.

      Я работаю всегда в хорошем настроении, сначала обязательно молюсь, тогда все получается очень красиво. Мармеладные окошки – это идея моего мужа. Их можно подсвечивать фонариком или свечой – получается очень сказочно и празднично,
      – сказала мастерица.

      С крыши домиков свисают сосульки, а вместо снега – сахарная пудра. Уже пять лет Ирина готовит пряничные домики вместе с мужем. Первый такой – смастерили для внучек, а затем начали продавать. Для каждого домика отдельный сюжет и атрибуты.

      Перший імбирний будиночок подружжя збудували для онучок
      Первый имбирный домик чета построила для внучек

      Сейчас семья производит до полутора десятка видов домиков со всеми временами года и три десятка различных пряников. За год создают до сотни таких сладких домиков.

      Мы его упаковываем и в такой упаковке он может храниться достаточно долго. Все пряники сделаны из природных консервантов: мёда, масла и яйца,
      – заметил мастер Тарас.

      Родина налогодила продаж хатинок закордон
      Семья наладила продажу домиков за границу

      Украинские имбирные домики пользуются большм спросом за рубежом. В этом году их к своему праздничному столу заказали уже французы, итальянцы и англичане.

      Теги: Новости Украины Экспорт Новогодние праздники Новости Черкасс
      Источник: 24 Канал
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