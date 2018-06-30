На Черкащине врачу скорой помощи сломали челюсть

В субботу, 30 июня, в городе Ватутино Черкасской области от рук преступника непосредственно на рабочем месте пострадал врач скорой помощи.

Об этом сообщает региональный портал новостей Черкащины "Прочерк".

Читайте также: Как укрепить здоровье сердца без лекарств: ответ ученых

Около трех часов ночи в приемном отделении находился только врач скорой помощи, и именно в это время туда решил наведаться мужчина с откровенно неадекватным поведением. Он начал требовать, чтобы медик оказал помощь, но в виде лекарственного препарата под названием "Барбовал". Данный препарат вызывает в зависимости от дозы, успокаивающий, транквилизирующий и снотворный эффекты, а применяется в случаях повышенной возбудимости, бессонницы, истерии. К слову, продается он без рецепта.

Препарат, который требовал нападающий, продается без рецепта

Врач скорой отказал в предоставлении данного лекарственного средства, аргументируя это тем, что подобные средства в перечне для оказания скорой медицинской помощи отсутствуют. В результате отказа посетитель напал на врача.

На шум, который поднялся в отделении, прибежали водители скорой помощи, которые скрутили нападавшего и вызвали полицию,

– сообщил директор Черкасского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Фесун.

Пострадавшего медика доставили в областную больницу для проведения сложной операции, ведь он получил двойной перелом челюсти.

Напомним, в четверг, 28 июня, в Киеве исчез известный украинский военный медик, вице-президент по логистике Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова, кавалер ордена "За мужество" Игорь Буйвол.