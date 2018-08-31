На Черкасщине больные сахарным диабетом остались без инсулина
Пока чиновники медлят, они пытаются выжить. На Черкасщине полторы сотни больных сахарным диабетом остались сам на сам со своей проблемой. Жители города Ватутино уже 3 месяца не получают инсулин от государства. На стоимостный препарат потратили не только собственные сбережения, но уже и у родственников занимают.
60-летняя Татьяна болеет сахарным диабетом уже 9 лет. Чтобы поддерживать уровень сахара в крови, женщина делает инъекции инсулина. Однако уже 3 месяца не получает бесплатного препарата. Пенсионерка жалуется: на жизненно необходимые лекарства потратила все средства. Сейчас инсулинулиновых запасов у нее осталось на неделю.
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"Я уже 9 лет на инвалидности, мне 60 лет, я не в состоянии купить себе ничего. У меня крик души – я хочу жить", – отметила инсулинозависимая Татьяна Побережская.
160 больных сахарным диабетом получали инсулин еще в мае
Почти 160 больных сахарным диабетом в последний раз получали бесплатный инсулин еще в мае. Он на прилавках аптеки есть, но людям его не выдают. Ведь город средств на оплату лекарств почти не выделил.
Инсулин для жизни важен, ведь поднимается сахар и человек может умереть,
– подчеркнул инсулинозависимый Виктор Калиушко.
В этом году государство только частично компенсирует стоимость препарата – говорят в горсовете. Основную сумму должен выделить местный бюджет. О таких новшествах в городе, который живет на дотации государства, не знали, поэтому денег в бюджете на этот год на оплату инсулина не заложили.
Бюджет дотационный, физически у нас этих средств нет, а взять мы можем с государства, если оно даст соответствующую субвенцию. До конца года с учетом 107 тысяч гривен. До конца года надо 1,2 миллиона гривен
– пояснил первый заместитель ватутинского городского головы Юрий Кубявка.
Тем временем больные считают последние дозы инсулина. В отчаянии писали и в областной совет, и местным депутатам, но помочь никто не пообещал. В Минздраве говорят, местная власть уже 4 года после принятия закона о децентрализации обязана оплачивать половину суммы на закупку инсулина. Но этого не делает.
Государство лишь частично компенсирует стоимость препарата
2017 года Минздрав ввел электронный реестр инсулинозависимых пациентов. Их в Украине более 170 тысяч. И пока чиновники переадресовывают проблему из одного кабинета в другой – каждый день для больных сахарным диабетом может быть последним.