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На Черкасщине больные сахарным диабетом остались без инсулина

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Пока чиновники медлят, они пытаются выжить. На Черкасщине полторы сотни больных сахарным диабетом остались сам на сам со своей проблемой. Жители города Ватутино уже 3 месяца не получают инсулин от государства. На стоимостный препарат потратили не только собственные сбережения, но уже и у родственников занимают.

60-летняя Татьяна болеет сахарным диабетом уже 9 лет. Чтобы поддерживать уровень сахара в крови, женщина делает инъекции инсулина. Однако уже 3 месяца не получает бесплатного препарата. Пенсионерка жалуется: на жизненно необходимые лекарства потратила все средства. Сейчас инсулинулиновых запасов у нее осталось на неделю.

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"Я уже 9 лет на инвалидности, мне 60 лет, я не в состоянии купить себе ничего. У меня крик души – я хочу жить", – отметила инсулинозависимая Татьяна Побережская.

160 хворих на цукровий діабет отримували інсулін ще в травні
160 больных сахарным диабетом получали инсулин еще в мае

Почти 160 больных сахарным диабетом в последний раз получали бесплатный инсулин еще в мае. Он на прилавках аптеки есть, но людям его не выдают. Ведь город средств на оплату лекарств почти не выделил.

Инсулин для жизни важен, ведь поднимается сахар и человек может умереть,
– подчеркнул инсулинозависимый Виктор Калиушко.

В этом году государство только частично компенсирует стоимость препарата – говорят в горсовете. Основную сумму должен выделить местный бюджет. О таких новшествах в городе, который живет на дотации государства, не знали, поэтому денег в бюджете на этот год на оплату инсулина не заложили.

Бюджет дотационный, физически у нас этих средств нет, а взять мы можем с государства, если оно даст соответствующую субвенцию. До конца года с учетом 107 тысяч гривен. До конца года надо 1,2 миллиона гривен
– пояснил первый заместитель ватутинского городского головы Юрий Кубявка.

Тем временем больные считают последние дозы инсулина. В отчаянии писали и в областной совет, и местным депутатам, но помочь никто не пообещал. В Минздраве говорят, местная власть уже 4 года после принятия закона о децентрализации обязана оплачивать половину суммы на закупку инсулина. Но этого не делает.

інсулін
Государство лишь частично компенсирует стоимость препарата

2017 года Минздрав ввел электронный реестр инсулинозависимых пациентов. Их в Украине более 170 тысяч. И пока чиновники переадресовывают проблему из одного кабинета в другой – каждый день для больных сахарным диабетом может быть последним.

Теги: Здоровье Новости Украины Лечение Лекарства Диабет Новости Черкасс
Источник: 24 канал
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