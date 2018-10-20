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      На Черкасщине микроавтобус со школьниками влетел в грузовик, один ребенок умер: фото и видео

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      В Жашковском районе Черкасской области на трассе Киев-Одесса микроавтобус с детьми столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибла школьница, еще один ребенок и водитель микроавтобуса попали в больницу.

      Об этом сообщил в Facebook помощник начальника ГУ ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко.

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      По его словам, в автобусе находились 17 детей и трое взрослых. Все они возвращались домой из Умани, куда ездили на экскурсию.

      Около 16:20 на 155 километре трассы Киев-Одесса, возле города Жашков, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузового автомобиля. На момент столкновения в салоне автобуса находилась организованная группа школьников из поселка Ракитное в Киевской области,
      – говорится в заметке.

      Сначала стало известно, что двух 13-летних девочек и водителя микроавтобуса срочно госпитализировали в Жашковскую больницу. Водитель в тяжелом состоянии. Впоследствии Проценко сообщил, что один ребенок умер, не приходя в сознание.

      Черкащина ДТП Діти

      В автобусе ехали школьники из поселка Ракитное/ Источник: Фейсбук Konstantin Protsenko

      Медицинские работники проводят осмотр других детей. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Аварии и ДТП Дети и несовершеннолетние Новости Черкасс
      Источник: 24 Канал
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