На Черкасщине неизвестные бросили "коктейль Молотова" в игорное заведение, есть жертва: фото
11 мая в Черкасской области в городе Золотоноша неизвестные бросили "коктейль Молотова" в витрину игорного заведения "Гранд Лото", в результате чего один посетитель погиб, другой клиент заведения и охранник с тяжелыми ожогами попали в больницу.
Инцидент произошел около 4 утра. В то время в игорном заведении находились четверо человек: двое посетителей, охранник и администратор заведения.
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Огонь быстро распространился, а затем перекинулся на помещение музыкальной школы, которая расположена на втором этаже здания. Потушить пламя спасателям удалось за два часа.
"Огонь быстро распространился по отделке помещения и перекрыл вход посетителям, поэтому, спасаясь от пожара, люди вынуждены были разбить окно на улицу, но это только ускорило распространение огня", – прокомментировал пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко.
Видеокомментарий о пожаре в "Гранд Лото" на Черкасщине