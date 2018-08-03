На Черниговщине автобус с детьми попал в ДТП: трое пассажиров в тяжелом состоянии в реанимации

На Черниговщине возле села Малая Кошелевка, Нежинский района 3 августа около 11 часов перевернулся автобус с группой несовершеннолетних гребцов.

Об этом со ссылкой на спикера Нацполіції в Черниговской области Сергея Брыля информируют в Facebook-сообществе "Новый Чернигов".

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Возле села Малая Кошелевка, Нежинский район сегодня около 11 часов перевернулся автобус с группой гребцов. Дети вместе с родителями ехали на соревнования из Конотопа в Киев,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в Нежинскую райбольницу доставили 8 человек – 4 ребенка и 4 взрослых. Трое пассажиров автобуса в тяжелом состоянии в реанимации, среди них есть ребенок.

"Микроавтобус "Фольксваген" двигался из Киева в Конотоп Сумской области, транспорт перевозил детей с родителями, которые направлялись на водный отдых. По предварительной информации, во время выполнения маневра обгона женщина-водитель не справилась с управлением, автомобиль зацепил бордюр и лег на бок", – отмечают правоохранители.

По факту автопроисшествия полиция открыла уголовное производство.