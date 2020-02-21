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      На Черниговщине фермер выращивает кукурузу на земле с памятниками стоимостью 2 миллиарда гривен

      - Читати новину українською
      На Чернігівщині фермер вирощує кукурудзу на землі з цінними пам’ятками / growhow.in.ua

      Черниговская местная прокуратура подала в суд на фермера, который на землях с археологическими памятниками выращивает кукурузу. Общая стоимость исторических достижений превышает 2 миллиарда гривен. Территорию же фермер занял самовольно.

      Фермерское хозяйство хозяйничает на 46 гектарах ценной земли и выращивает там кукурузу и озимую пшеницу. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

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      Прокуратура обратилась в суд с иском. В нем требует вернуть государству самовольно занятые земельные участки с объектами культурного наследия стоимостью более 2 миллиардов гривен,
      – говорится в сообщении.

      Земли расположены в пределах памятников археологии местного значения. В частности, поселений "Курганки", "Выгоры", "Зайцы-1" и "Зайцы-2".

      Сейчас иск прокуратуры рассматривает суд. Правоохранители требуют у фермера вернуть земли государства.

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины История Деньги Сельское хозяйство Офис генпрокурора Новости Чернигова
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