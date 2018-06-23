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На Черниговщине осудили к пожизненному заключению изверга, который убил годовалого ребенка

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На Черниговщине осудили к пожизненному заключению изверга, который убил годовалого ребенка
На Черниговщине осудили к пожизненному заключению изверга, который убил годовалого ребенка / Иллюстративное фото

На Черниговщине осудили изверга, которого задержали за умышленное убийство собственного малолетнего ребенка. Приговор суда для мужчины – пожизненное заключение.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговщины.

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Трагедия произошла в одном из сел Сновского (на то время Щорского района) еще в 2015 году. В ночь на 24 октября в милицию обратилась 32-летняя женщина и сообщила, что ее пьяный 28-летний сожитель затеял ссору, выгнал из дома ее и двух детей.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа райотдела и руководство. Во время осмотра места происшествия был обнаружен труп годовалого ребенка, а также травмированного двухлетнего мальчика с признаками переохлаждения и черепно-мозговой травмой,
– рассказывают в полиции.

В ходе проверки правоохранители установили, что сожитель пришел домой изрядно навеселе, затеял ссору с сожительницей и выбросил из ее дома с малолетними детеьми – годовалой девочкой и двухлетним мальчиком. При этом девочка ударилась голой об косяк и погибла на месте.

Двухлетнего мальчика каретой "скорой помощи" доставили в реанимацию Черниговской областной детской больницы.

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После расследования дело было направлено в суд. Приговором Городищенского районного суда изверга приговорили к 15 годам лишения свободы. На днях коллегия судей апелляционного суда области по жалобе прокурора отменила в части назначенного наказания приговор суда.

Апелляционный суд подтвердил правомерность правовой позиции обвинителя о том, что срочное наказание не будет способствовать исправлению обвиняемого и предупреждению совершения им новых преступлений, и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Приговор вступил в силу.

Теги: Дети Криминальные новости Новости Чернигова
Источник: 24 Канал
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