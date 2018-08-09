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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На Черниговщине от "белой горячки" умер военный из Киева

48 Читати новину українською
На Черниговщине от "белой горячки" умер военный
На Черниговщине от "белой горячки" умер военный / Иллюстративное фото

Во время транспортировки из поселка Гончаровское Черниговской области в карете скорой медицинской помощи умер военнослужащий. предварительная причина смерти бойца – шоковое состояние во время алкогольного делирия, также известного как "белая горячка".

Об этом сообщает ЧЕline со ссылкой на собственные источники.

"В Черниговский отдел полиции поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что во время транспортировки из поселка городского типа Гончаровское в больницу в карете "скорой" умер военнослужащий, 47-летний житель Киева", – говорится в сообщении.

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Что такое алкогольный делирий? Психоз, который сопровождается галлюцинациями, бредом, ознобом и повышением температуры. Обычно возникает на фоне длительного злоупотребления алкоголем, в период прерывания запоя, нередко заканчивается смертью, особенно в случае сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний.

Теги: Новости Украины Алкоголь Жертвы Вооруженные Силы Украины Новости Киева Новости Чернигова
Источник: 24 Канал
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