На Черниговщине от отравления грибами умерла женщина
В воскресенье, 29 июля, в селе Земляничное, что на Черниговщине, в больнице скончалась 55-летняя женщина после употребления жареных сыроежек, среди которых, вероятно, была бледная поганка.
Ее с симптомами отравления госпитализировали, медикам спасти больную не удалось.
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Сейчас специалисты Черниговского областного лабораторного центра проводят расследование случая отравления. Медики же призывают быть осторожными с грибами.
Напомним, в киевских больницах уже насчитали шесть пострадавших, а на прошлой неделе в Одесской области в результате отравления грибами погибли два человека – беременная мать и ее 11-летний сын.
Источник: 24 канал
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