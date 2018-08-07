На Черниговщине после поминального обеда людей госпитализировали в больницу
На Черниговщине в селе Дащенки, что в Варвинском районе, 8 человек госпитализированы в больницу после поминального обеда с подозрением на сальмонеллезную инфекцию. Среди пострадавших есть трехлетний ребенок.
Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Черниговской ОГА.
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Как говорится в сообщении, все больные находятся в состоянии средней тяжести, их госпитализировали в инфекционные отделения Варвинской и Прилуцкой центральных районных больниц.
Самому старшему пострадавшему – 73 года, самому младшему – 3.
Окончательный диагноз будет установлен лабораторно.
Источник: 24 Канал
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