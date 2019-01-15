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      На Черниговщине трое человек умерло от гриппа, двое – от свиного

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      В Чернигове от гриппа умерло три человека
      В Чернигове от гриппа умерло три человека / pixabay.com

      В Черниговской области в прошлые выходные из-за осложнений от гриппа умерли три человека.

      Об этом сообщило управление здравоохранения Черниговской облгосадминистрации, передает УНИАН.

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      Отмечается, что в Черниговской городской больнице №1 скончалась 32-летняя женщина. По предварительным данным, она была врачом и работала за границей, приехала из России к родственникам и заболела. Больше недели лечилась дома.

      Также в этой больнице от вирусной пневмонии в результате гриппа умер 60-летний мужчина. Он поздно обратился за медицинской помощью.

      Еще одна больная – 48-летняя женщина – скончалась в Городнянской районной больнице. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии. У женщин лабораторными анализами выделено штамм гриппа АH1N1, что принадлежит к разновидностям свиного гриппа (пандемический).

      Отметим, что на Черниговщине с начала нынешнего эпидсезона зафиксировано семь летальных случаев из-за осложнений, вызванных вирусными заболеваниями.

      Симптоми грипу
      Симптомы гриппа

      На прошлой неделе, с 6 по 13 января, в Киеве зафиксировали два смертельных случая от гриппа.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Медицина Лечение Здоровье Новости Чернигова Грипп в Украине
      Источник: 24 Канал
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