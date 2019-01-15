На Черниговщине трое человек умерло от гриппа, двое – от свиного

В Черниговской области в прошлые выходные из-за осложнений от гриппа умерли три человека.

Об этом сообщило управление здравоохранения Черниговской облгосадминистрации, передает УНИАН.

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Отмечается, что в Черниговской городской больнице №1 скончалась 32-летняя женщина. По предварительным данным, она была врачом и работала за границей, приехала из России к родственникам и заболела. Больше недели лечилась дома.

Также в этой больнице от вирусной пневмонии в результате гриппа умер 60-летний мужчина. Он поздно обратился за медицинской помощью.

Еще одна больная – 48-летняя женщина – скончалась в Городнянской районной больнице. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии. У женщин лабораторными анализами выделено штамм гриппа АH1N1, что принадлежит к разновидностям свиного гриппа (пандемический).

Отметим, что на Черниговщине с начала нынешнего эпидсезона зафиксировано семь летальных случаев из-за осложнений, вызванных вирусными заболеваниями.



Симптомы гриппа

На прошлой неделе, с 6 по 13 января, в Киеве зафиксировали два смертельных случая от гриппа.

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