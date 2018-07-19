На Черниговщине умер двухлетний ребенок

В среду, 18 июля, на Черниговщине в Ичнянском районе зафиксировали смерть двухлетнего мальчика, вероятно, это произошло из-за прививки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Ребенка доставили в сельскую амбулаторию с плохим самочувствием. Ему оказали медицинскую помощь, однако ребенок умер.

Правоохранители сообщают, что на теле ребенка не обнаружили повреждений. Однако отец отметил, что за несколько дней до этого делали прививки.

Полиция открыла уголовное производство по части об умышленном убийстве. Сейчас продолжается досудебное расследование и проверяются все обстоятельства смерти мальчика.

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