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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

На Черниговщине умер двухлетний ребенок

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На Черниговщине умер двухлетний ребенок
На Черниговщине умер двухлетний ребенок / Фото из свободных источников

В среду, 18 июля, на Черниговщине в Ичнянском районе зафиксировали смерть двухлетнего мальчика, вероятно, это произошло из-за прививки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Ребенка доставили в сельскую амбулаторию с плохим самочувствием. Ему оказали медицинскую помощь, однако ребенок умер.

Правоохранители сообщают, что на теле ребенка не обнаружили повреждений. Однако отец отметил, что за несколько дней до этого делали прививки.

Полиция открыла уголовное производство по части об умышленном убийстве. Сейчас продолжается досудебное расследование и проверяются все обстоятельства смерти мальчика.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Дети и несовершеннолетние Жертвы Вакцина Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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