На четырех лидеров "Зари" претендуют зарубежные клубы
Футболистами луганской "Зари" Александром Караваевым, Силасом, Игорем Харатином и Луисом Фелипе интересуются зарубежные клубы.
Об интересе к игрокам луганского клуба рассказал генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов.
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"Футболистами "Зари" уже не первый год интересуются многие зарубежные клубы. По некоторым нашим игрокам есть предложения. Перечисленные футболисты входят в это число. Как только появится детальная информация, вы узнаете ее со страниц официального сайта клуба и на страницах нашего клуба в соцсетях", – сказал Рафаилов клубному сайту.
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Источник: 24 Канал
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