На что делает главную ставку в своей кампании кандидат в президенты Гриценко: мнение эксперта

11 января, на съезде партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко единогласно выдвинули кандидатом в президенты от политсилы. В своей предвыборной кампании политик делает наибольший акцент на том, что он – честный. Ведь на протяжении многих лет в политике, в отличие от других, не подавал миллионных деклараций и не был причастен к незаконному обогащению.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политический эксперт Александр Солонтай.

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По его словам, Гриценко сам подтвердил что тогда, когда он возглавлял Министерство обороны, в ведомстве было немало проблем. В частности, тогда даже проводилось расследование в отношении его заместителя. Экс-министр уволил своего коллегу быстрее, чем завершилось следствие. И показал этим важный пример: в политике нужно "очищаться" даже тогда, когда это касается ближайшего окружения.

Солонтай отметил, что накануне выборов в 2014 году Анатолия Гриценко поддерживало немало украинцев. Но во время выборов его рейтинг резко упал и политик даже не прошел в Верховную Раду. После выборов его поддержка среди населения снова выросла.

Как так случилось? Телеканал "1+1" организовал масштабную информационную кампанию против Гриценко. Канал показывал, что во всех бедах Минобороны виноват только его глава. Конечно, потом это не подтвердилось. И пока это смогли доказать, было уже поздно: рейтинг обвалился,

– рассказал политолог.

И подытожил, что украинцы будут сталкиваться с похожими проблемами до тех пор, пока телеканалы в стране не перестанут предоставлять возможность высказываться лишь отдельным политикам

Что известно об Анатолии Гриценко?

"Настоящий полковник" – для экс-министра обороны это будет уже третья президентская кампания. Гриценко баллотировался в 2010 и 2014 годах, но с треском проигрывал. В 2019 году "первый непроходимый" вполне может попасть во второй тур выборов. Соцопрос выводят Анатолия Гриценко на 2-3 место с показателями 7%. Впрочем, в конце октября он занял четвертое место с результатом 6,2%.