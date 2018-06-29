На что готовы люди ради смартфонов: неожиданные ответы

Аналитики мобильного приложения провели исследования и установили, от чего могут отказаться миллениалы ради использования смартфонов.

В исследовании приняли участие более тысячи человек в возрасте от 18 до 34 лет, пишет Business Insider.

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41% респондентов готов отказаться от использования шампуня в течение недели, если они будут пользоваться смартфоном в течение этого периода. Соответственно, личная гигиена для них является менее важной, чем необходимость оставаться на связи.



В пользу смартфонов миллениалы готовы временно прекратить использование предметов домашнего обихода или отказаться от своих любимых игр или развлечений.



Большая часть опрошенных убеждена, что способна без проблем отказаться на месяц от просмотра фильмов и телевидения. 28% людей ради телефона готовы на неделю расстаться со своим домашним любимцем. Почти такое же количество людей смогут прекратить употребление кофеина.

А вот пожертвовать зубной щеткой ради телефона способны 17% опрошенных.

Кто такие миллениалы?Это поколение людей, которое состоит из тех, которые родились между 1980 и 2000 годами.

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