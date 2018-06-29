19:49
29 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
27°C 20°C
  • суббота
    21°C 17°C
  • воскресенье
    16°C 12°C
  • понедельник
    17°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин на дне. 10 заповедей Рогозина
Вєсті Кремля
22:01, 28 июня
Вести.UA. Жир. Зависимость Порошенко. Китайская грамота Луценко
Вєсті.UA
18:36, сегодня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

На что готовы люди ради смартфонов: неожиданные ответы

61 Читати новину українською
На что готовы люди ради смартфонов
На что готовы люди ради смартфонов / medicalnewstoday.com

Аналитики мобильного приложения провели исследования и установили, от чего могут отказаться миллениалы ради использования смартфонов.

В исследовании приняли участие более тысячи человек в возрасте от 18 до 34 лет, пишет Business Insider.

Читайте также: Как защититься от бактерий в спортзале: полезные советы

41% респондентов готов отказаться от использования шампуня в течение недели, если они будут пользоваться смартфоном в течение этого периода. Соответственно, личная гигиена для них является менее важной, чем необходимость оставаться на связи.

В пользу смартфонов миллениалы готовы временно прекратить использование предметов домашнего обихода или отказаться от своих любимых игр или развлечений.

Большая часть опрошенных убеждена, что способна без проблем отказаться на месяц от просмотра фильмов и телевидения. 28% людей ради телефона готовы на неделю расстаться со своим домашним любимцем. Почти такое же количество людей смогут прекратить употребление кофеина.

via GIPHY

А вот пожертвовать зубной щеткой ради телефона способны 17% опрошенных.

Кто такие миллениалы?Это поколение людей, которое состоит из тех, которые родились между 1980 и 2000 годами.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Техно Смартфоны Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как вынужденная внутренняя миграция влияет на жителей Донбасса
сегодня, 19:06 Как вынужденная внутренняя миграция влияет на жителей Донбасса
Семен Кабакаєв 781
Испания легко победит Россию, — Бартулович
сегодня, 19:01 Испания легко победит Россию, — Бартулович
64
Изменят ли Соединенные Штаты свое мнение на счет Крыма?
сегодня, 16:02 Изменят ли Соединенные Штаты свое мнение на счет Крыма?
Блог Медіа 850
Минуле дев'яностих і схеми сьогодення: хто насправді керує Одесою
сегодня, 15:00 Минуле дев'яностих і схеми сьогодення: хто насправді керує Одесою
Христина Бердинських 218
Сірий кардинал української політики: як наші гроші йдуть у кишеню путінському куму Медвечуку
сегодня, 14:00 Сірий кардинал української політики: як наші гроші йдуть у кишеню путінському куму Медвечуку
Сергій Лещенко 199
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук