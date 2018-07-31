На что идут мужчины, чтобы сделать девушке удачное фото для Instagram

Вы точно видели в социальной сети Instagram идеально скадрованые фото девушек, которые сидят среди поля цветов на фоне других живописных пейзажей. Секрет их снимков – это личный фотограф, которым часто становится муж или парень.

Так, красотки из Instagram часто используют своих парней как своих персональных фотографов, чтобы достичь идеального кадра и иногда это выглядит довольно забавно.

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Ребята вынуждены ложиться на землю, залезать на деревья или принимать другие причудливые позы, чтобы сделать фото, которое потом девушка выкладывает в Instagram и собирает лайки.