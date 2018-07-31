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На что идут мужчины, чтобы сделать девушке удачное фото для Instagram

89 Читати новину українською
Как на самом деле делают фото для Instagram
Как на самом деле делают фото для Instagram

Вы точно видели в социальной сети Instagram идеально скадрованые фото девушек, которые сидят среди поля цветов на фоне других живописных пейзажей. Секрет их снимков – это личный фотограф, которым часто становится муж или парень.

Так, красотки из Instagram часто используют своих парней как своих персональных фотографов, чтобы достичь идеального кадра и иногда это выглядит довольно забавно.

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Ребята вынуждены ложиться на землю, залезать на деревья или принимать другие причудливые позы, чтобы сделать фото, которое потом девушка выкладывает в Instagram и собирает лайки.

Теги: LifeStyle Курьезные новости Instagram
Источник: Bored Panda
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