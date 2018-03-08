13:09
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На что обращают внимание парни на первом свидании: признание мужчин

422 Читати новину українською
Первое свидание
Первое свидание / Фото из соцсетей

Первое свидание: для парня и девушки это всегда особенный день, к которому тщательно готовятся. Первая встреча может пройти легко и непринужденно, или же наоборот – стать многочасовой "каторгой".

На что же обращают внимание мужчины во время первого свидания – выяснил журнал Cosmopolitan.

Читайте также: 5 вещей, которые могут разрушить отношения с любимыми

Пунктуальность


Пунктуальность женщины

Для мужчин важна пунктуальность, поскольку многие из них не намерены проводить часы под домом девушки в надежде увидеть ее. Кроме того, своевременный приход на встречу свидетельствует о том, насколько серьезно девушка относится к избраннику.

Первое, что я замечаю, что она действительно готова к выходу, когда говорит, что уже одетая и заставляет себя ждать,
– рассказал Джордж, 28 лет.

Паузы в разговоре


Молчаливые паузы на первом свидании могут много о чем рассказать

Каждый человек сталкивался с неловким моментом, когда во время встречи возникала пауза в общении.

Читайте также: Чем полезны совместные путешествия для отношений

"Одним из ключевых моментов в том, чтобы понять девушку на первом свидании, является то, как она себя ведет, когда в разговоре повисает пауза. Они могут быть очень неудобными, но в то же время позволяют многое узнать об избраннице: интроверт она или экстраверт, спокойная или ерзает на стуле, шутит или расстраивается, может с легкостью поддержать разговор или просто пытается скрыть дискомфорт молчания пустой болтовней", – откровенно признался Эрик, 33 года.

Оплата ужина

Хоть мужчины в большинстве своем гордо оплачивают ужин, однако они обязательно обращают внимание на то, вступает ли женщина в так называемых "батл" кошельков.

Если она предлагает оплатить за себя счет – это очень хороший знак. Естественно, что я откажусь, но она, по крайней мере, должна предложить это,
– сказал Дэн, 21 год.

Общение с официантом

Мало кто из девушек обращает внимание на то, как реагируют мужчины на общение избранницы с официантом. Ведь часто люди начинают карьеру с таких профессий в студенческие годы.

Я всегда замечаю, как девушка ведет себя с обслуживающим персоналом. Если она добра и внимательна, то это говорит о многом, а если она хамит официантам и ведет себя надменно – все кончено,
– заявил Курт, 29 лет.

Читайте также: Ученые выяснили, как часто влюбленным нужно встречаться в начале отношений

Болтливость


Чрезмерные рассказы о себе вредят на первом свидании

Часто на первом свидании женщины слишком много рассказывают о себе, стараясь показать все свои преимущества. При этом мужчины даже не имеют шансов хоть слово вставить в разговор. Такая болтливость может сыграть не в пользу девушки, поэтому стоит не только уметь подать информацию о себе, но узнать что-то интересное про избранника.

"Конечно, я хочу узнать ее лучше. Но если девушка заинтересовалась мной, задает вопросы, то у нашего общения, вероятно, есть будущее", – поделился Джованни, 27 лет.

Улыбка

По словам психологов, улыбка и взгляд являются первым показателем комфортной ситуации для девушки. Поэтому хорошее чувство юмора и веселось – один из ключей к сердцу мужчины.

Читайте также: Американская модель появилась на свидании без одежды: фото и видео

"Мне очень нравятся девушки с приятной улыбкой, потому что именно по ней я могу понять, что ей со мной комфортно. Чувство юмора тоже очень важно, потому что нет ничего лучшего, чем девушка, которая любит и умеет шутить. Ну и легкость в общении: грустно, когда первая неловкая пауза становится последней", – признался Фрэнк, 34 года.

Теги: Психология LifeStyle Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 8 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
37
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1056
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
424
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1064
Будни
сегодня, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2418
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук