На что обращают внимание парни на первом свидании: признание мужчин

Первое свидание: для парня и девушки это всегда особенный день, к которому тщательно готовятся. Первая встреча может пройти легко и непринужденно, или же наоборот – стать многочасовой "каторгой".

На что же обращают внимание мужчины во время первого свидания – выяснил журнал Cosmopolitan.

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Пунктуальность



Пунктуальность женщины

Для мужчин важна пунктуальность, поскольку многие из них не намерены проводить часы под домом девушки в надежде увидеть ее. Кроме того, своевременный приход на встречу свидетельствует о том, насколько серьезно девушка относится к избраннику.

Первое, что я замечаю, что она действительно готова к выходу, когда говорит, что уже одетая и заставляет себя ждать,

– рассказал Джордж, 28 лет.

Паузы в разговоре



Молчаливые паузы на первом свидании могут много о чем рассказать

Каждый человек сталкивался с неловким моментом, когда во время встречи возникала пауза в общении.

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"Одним из ключевых моментов в том, чтобы понять девушку на первом свидании, является то, как она себя ведет, когда в разговоре повисает пауза. Они могут быть очень неудобными, но в то же время позволяют многое узнать об избраннице: интроверт она или экстраверт, спокойная или ерзает на стуле, шутит или расстраивается, может с легкостью поддержать разговор или просто пытается скрыть дискомфорт молчания пустой болтовней", – откровенно признался Эрик, 33 года.

Оплата ужина

Хоть мужчины в большинстве своем гордо оплачивают ужин, однако они обязательно обращают внимание на то, вступает ли женщина в так называемых "батл" кошельков.

Если она предлагает оплатить за себя счет – это очень хороший знак. Естественно, что я откажусь, но она, по крайней мере, должна предложить это,

– сказал Дэн, 21 год.

Общение с официантом

Мало кто из девушек обращает внимание на то, как реагируют мужчины на общение избранницы с официантом. Ведь часто люди начинают карьеру с таких профессий в студенческие годы.

Я всегда замечаю, как девушка ведет себя с обслуживающим персоналом. Если она добра и внимательна, то это говорит о многом, а если она хамит официантам и ведет себя надменно – все кончено,

– заявил Курт, 29 лет.

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Болтливость



Чрезмерные рассказы о себе вредят на первом свидании

Часто на первом свидании женщины слишком много рассказывают о себе, стараясь показать все свои преимущества. При этом мужчины даже не имеют шансов хоть слово вставить в разговор. Такая болтливость может сыграть не в пользу девушки, поэтому стоит не только уметь подать информацию о себе, но узнать что-то интересное про избранника.

"Конечно, я хочу узнать ее лучше. Но если девушка заинтересовалась мной, задает вопросы, то у нашего общения, вероятно, есть будущее", – поделился Джованни, 27 лет.

Улыбка

По словам психологов, улыбка и взгляд являются первым показателем комфортной ситуации для девушки. Поэтому хорошее чувство юмора и веселось – один из ключей к сердцу мужчины.

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"Мне очень нравятся девушки с приятной улыбкой, потому что именно по ней я могу понять, что ей со мной комфортно. Чувство юмора тоже очень важно, потому что нет ничего лучшего, чем девушка, которая любит и умеет шутить. Ну и легкость в общении: грустно, когда первая неловкая пауза становится последней", – признался Фрэнк, 34 года.