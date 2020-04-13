На что пойдут деньги ООН, выделенные Украине для борьбы с коронавирусом: объяснение посла

ООН выделила Украине 165 миллионов долларов, которые должны помочь нашей стране преодолеть пандемию коронавируса. О том, на что именно будут потрачены эти средства, рассказал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Стоит отметить, что 165 миллионов долларов помощи Украина должна получить в течение следующих девяти месяцев.

"51% [с этой помощи должны пойти] в поддержку учреждений здравоохранения, остальные – на преодоление социальных и экономических последствий пандемии. В частности, 34 миллиона пойдут на решение проблем как на линии разграничения на Донбассе, так и по обе стороны от нее", – рассказал Сергей Кислица в интервью РБК-Украина.

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Он также отметил, что в ООН на первое место ставят не цифры помощи, а именно наполнение.

"Одно дело потратить миллион долларов на маски, другое – 100 тысяч долларов на производство этих масок. Одно дело – закидывать нас бинтами на огромные суммы, другое – когда придет ВОЗ, возьмет 200 тысяч долларов и на эти деньги поможет украинским больницам ввести правильные протоколы лечения COVID-19. Это может быть не так ярко, не с таким хайпом, не такая цифра впечатляющая, но средне– и долгосрочный эффект такой помощи значительно важнее", – отметил Сергей Кислица.

По его словам, донорами для преодоления коронавируса выступили богатые страны, такие как Япония, Канада, страны ЕС, США, Великобритания. В ООН они обратились из-за того, что у организации уже есть опыт борьбы с вирусами в мире, среди которых, например, вирус Эбола.

Коронавирус в Украине: главное

По состоянию на утро 13 апреля в Украине подтвердили 3 102 случая заболевания коронавирусом. За сутки обнаружили 325 новых случаев инфицирования. Всего госпитализировали 1 179 человек, из них 49 детей.

От COVID-19 умерли 93 человека.

В отношении оккупированных территорий, то боевики скрывают истинное количество инфицированных. Известно о как минимум четырех случаях в Луганске, и трех – в Донецке.

В Украине введен карантин до 24 апреля.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала