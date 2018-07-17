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На что способен робот-акробат от Disney, который выполняет сложные трюки в воздухе

Инновации 9 Читати новину українською

Каскадер – увлекательная и в то же время опасная профессия. Зрелищные трюки, которые на съемочной площадке выполняют, как правило, актеры-дублеры, нередко заканчиваются досадными травмами, увечьем, и, что хуже всего, летальными случаями. А как в будущем эту опасную и ответственную работу вместо людей будут выполнять работы?

Инженеры-робототехники из исследовательской лаборатории студии Disney занимаются разработкой человекоподобных механизмов, которые способны выполнять сложные акробатические пируэты и, кто знает, может даже когда-нибудь заменят профессиональных каскадеров.

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Сальто вперед, сальто назад – трюки, которые гимнастам-акробатам стоят месяцев тренировок и набитых синяков, для этих бездушных машин, "нашпигованных" всевозможной мудреной электроникой, как детские шалости.

Stuntronics – одно из последних диснеевских творений разработчиков. Этот гуманоид-"акробат" выполняет сложные номера в воздухе не хуже профессионала-человека.

Disney Stuntronics – робот-акробат

Disney Stuntronics

Специальный пусковой механизм выбрасывает работа в воздух, после чего он, проделав на лету несколько оборотов, приземляется в точно определенном месте на страховочной сетке.

Робот имеет встроенные акселерометр, гироскоп, целый набор датчиков и лазеров. Он способен сам контролировать в полете свою позу, траекторию движения и центр масс, и соответственно – корректировать собственное приземление.

Конечно, эти модели еще далеки от совершенства, и их разработчикам есть над чем работать. Впрочем, пусть даже роль дублеров на съемках работам-каскадерам доверят еще не скоро, но по крайней мере для развлечений в Disneyland они точно пригодятся.

Теги: Техно робототехника
Источник: 24 канал
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