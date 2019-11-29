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      На что тратили деньги: впервые в истории Украины проведут аудит Верховной Рады

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      Раду ожидает детальная проверка / Коллаж 24 канала

      Счетная палата решила провести аудит Верховной Рады предыдущих двух созывов, а также и Центральной избирательной комиссии. Проверят, насколько эффективно парламент тратил деньги из государственного бюджета.

      Программу для аудита уже готовят – об этом в эфире "Украинского радио" заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

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      "Верховную Раду не проверяли ни разу за время независимости нашего государства", – подчеркнул Пацкан.

      Для чего нужен аудит Рады

      Специалисты проверят:

      ► Насколько эффективно Верховная Рада использовала деньги из государственного бюджета.
      ► Насколько грамотно управлял государственным имуществом аппарат ВРУ.

      Когда начнется аудит Верховной Рады

      В конце марта 2020 – именно тогда план аудита планируют заслушать в Счетной палате.

      Предварительное изучение материалов нам уже сейчас показывает "белые пятна", на которые действующему парламенту нужно будет обратить внимание,
      – рассказал председатель Счетной палаты.

      Говорится о том, что проверка коснется пока двух предыдущих созывов Рады – седьмого и восьмого. Поэтому действующий девятый созыв, по меньшей мере, будет иметь информацию для повышения эффективности своей работы.

      Финансовый аудит – это проверка законности и эффективности использования государственных или коммунальных средств и имущества, правильности ведения бухгалтерского учета и правдивой финансовой отчетности.

      ЦИК тоже проверят

      Также в 2020 проведут аудит Центральной избирательной комиссии. "Я обещал, что мы проведем аудит ЦИК. Ведь состоялись двойные выборы. Результаты ожидаем весной", – сказал Пацкан.

      Последний раз Счетная палата проводила аудит эффективности использования средств со стороны ЦИК аж в 2009 – первом полугодии 2010 года.

      Чем занимается Счетная палата?Это орган финансово-бюджетного контроля, который образует Верховная Рада. Раде палата отчитывается, однако работает самостоятельно и независимо от других государственных органов.

      Счетная палата проверяет расход денег из бюджета на государственные органы – правительство и все министерства, Верховную Раду, Генеральный штаб, Пенсионный фонд, ЦИК, социальные службы и так далее.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Деньги Верховная Рада Счотная палата Новости Украины
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