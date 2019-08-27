На что украинцы больше всего тратят денег с банковских карт

В июле в сети торговых терминалов Приватбанка украинцы потратили с банковских карт более 20,8 миллиарда гривен. Из этой суммы 9,5 миллиарда – на продукты питания.

На втором месте по объемам были расходы на кафе, рестораны и другие места общественного питания – около 2,1 миллиарда гривен.

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Еще 10%, то есть 2 миллиарда гривен, украинцы потратили на мебель и товары для дома. Еще более 1,5 миллиарда гривен – на одежду и обувь. Многие украинцы потратили и на аптеки и медицину – около 1,45 миллиарда гривен.

В банке добавили, что ежемесячно клиенты совершают более 100 миллионов операций.

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Кстати, на покупку продуктов питания и безалкогольных напитков в третьем квартале 2018 года украинцы тратили в среднем 44,5% своих доходов.



Средняя заработная плата в Украине в 2013-2019 годах

Какую зарплату получают украинцы?

Самую высокую зарплату в марте получали в Киеве – 16 тысяч 207 гривен. А самую низкую – в Черновицкой области – 7 тысяч 437 гривен. В большинстве областей размер зарплаты колеблется в пределах от 7 тысяч до 9 тысяч гривен.



Относительно зарплат по отраслям, то самые высокие зарплаты в Украине получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" – 20 тысяч 453 гривны, самые низкие – "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" – 6 тысяч 750 гривен и "Временное размещение и организация питания" – 6 тысяч 848 гривен.