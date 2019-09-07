На даху виставкового центру відкриють найбільшу міську ферму в світі: де та коли?

Весною наступного року в Парижі планується відкриття найбільшої у світі міської ферми на даху, що розташується в 15-му окрузі Парижа на даху великого виставкового центру.

На ділянці розміром близько 14 тисяч квадратних метрів 20 садівників вирощуватимуть 30 різних видів рослин. Очікується, що у пік сезону з ділянки збиратимуть приблизно одну тисячу кілограмів овочів і фруктів щоденно. Важливим є те, що вирощуватимуть рослини будуть винятково органічними методами.

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Також ферма дасть змогу місцевим жителям орендувати свої власні ділянки – невеликі городи. Вони будуть розташовані в спеціально сконструйованих дерев'яних ящиках.

Будівництвом та подальшим доглядом за рослинами займається компанія Agripolis на чолі з Pascal Hardy.

Наш головний принцип у всіх наших фермерських господарствах – сприяти екологічній та економічній стійкості у містах майбутньго,

– каже Hardy, який очікує, що господарство почне отримувати прибуток вже в перший рік.

В чому секрет організації такого проекту?

Причина масового збільшення зелених насаджень на дахах досить проста: в 2015 році уряд Франції прийняв закон, який передбачає, що всі нові комерційні дахи повинні бути покриті або сонячними панелями, або рослинністю.

Зелені дахи є екологічно безпечнішими, оскільки роблять будівлю енергоефективнішою – влітку вони мають охолоджуючий ефект, а взимку будівля потребує менше енергії, щоб утримувати тепло для своїх мешканців. Крім того, птахи використовують зелені дахи для гніздування, тим самим покращуючи біорізноманіття міста. Зелені насадження також утримують дощову воду, тому стік на міських вулицях знижується.

Дивіться відео від World Economic Forum.

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