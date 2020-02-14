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      На День Валентина в город на Львовщине съехались туристы со всего мира: фото, видео

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      Больше всего туристов в город Самбор, что на Львовщине, приезжают именно на День Валентина. Ведь именно там хранятся мощи святого.

      Святой Валентин жил в III веке нашей эры. В храм Рождества Пресвятой Богородицы в Самборе, мощи Валентина попали более 260 лет назад из Рима. Где его казнили за то, что проводил тайные венчания военных, которым тогда Римская Империя запрещала жениться.

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      В советское время мощи не выставляли, ведь боялись, что коммунисты их уничтожат. На общий показ их выставили только тогда, когда Украина стала независимой.

      Мощи святого священномученика Валентина были привезены к нам 13 мая 1759 года. С тех пор они находятся здесь,
      – рассказал настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы отец Богдан.

      Ежегодно 14 февраля в храме начинается с праздничной службы. У покровителя всех влюбленных люди просят благословения, любви и счастливого брака. Сюда приезжают даже люди другой веры. Правда, те больше верят в целебные свойства мощей Валентина. Существует легенда, что после посещения этой церкви онкобольные полностью выздоравливали. Истории о чудотворных мощах быстро распространились по миру.

      14 февраля в храме начинается с праздничной службы

      В Самборе есть и другие легенды. Например, на старинных дверях костела Иоанна Крестителя есть замок, если девушка прикоснется к нему – в том же году может выйти замуж.

      На старинных дверях костела Иоанна Крестителя есть замок, о котором ходят легенды

      На праздник влюбленных вся сфера услуг в городе работает в усиленном режиме. В хороших ресторанах нет мест. А номера в отелях забронированы за полгода вперед. Туристы преимущественно поселяются на две ночи. В остальные дни заведения полупустые.

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      Владельцы отелей говорят, что было бы хорошо, если бы обо всех легендах их города узнал мир. Город бы мог на этом зарабатывать. Ведь в других странах историю удачно конвертируют. Немало городков Европы фактически кормятся туризмом. С гораздо более скромными легендами. Но к этому должна подключиться прежде всего местная власть. Собственно, она с этого и получит наибольшую выгоду.

      Видео: на День Валентина в Самбор съехались туристы со всего мира

       

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      Автор: Андриана Строцкая
      Теги: Новости Украины День Валентина Путешествия Отдых Новости Львова
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