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      На дешевые кредиты для бизнеса государство выделит 5 миллиардов гривен

      42 Читати новину українською
      / minfin.com.ua

      Выдавать кредиты под 5-9% годовых для развития собственного бизнеса планируют через немецко-украинский фонд. Решением правительства его полностью передали в подчинение Минфину.

      В то же время Нацбанк будет контролировать работу фонда, сообщили на Правительственном портале.

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      Фонд, 50% акций которого принадлежали Кабмину, а остальные 50% – Национальному банку, станет на 100% принадлежать Минфину. В то же время НБУ будет контролировать работу этого фонда по выдаче дешевых кредитов бизнесу,
      – говорится в сообщении.

      НБУ не может быть совладельцем такого фонда из-за изменений в действующем законодательстве. В соответствии с ними Нацбанк начнет регулировать рынок небанковских финансовых организаций. Поэтому сотрудничество с фондом было бы конфликтом интересов.

      По словам премьер-министр Алексея Гончарука, фонд станет площадкой для программы кредитования, которая заработает с 1 февраля 2020 года. На дешевые кредиты для бизнеса государство готово потратить 5 миллиардов гривен.

      Что известно о программе фонда

      3 декабря программу анонсировал президент Владимир Зеленский.

      Дешевые кредиты будут выдавать через большинство украинских банков. Сейчас известно, что в ней примут участие все государственные банки: Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк.

      Кредиты будут выдавать под такие проценты:

      • 5% – для нового или действующего бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места;
      • 7% – для бизнеса с выручкой до 25 миллионов гривен в год, который не создает рабочих мест. При этом, за каждое созданное рабочее место такие предприятия смогут уменьшить размер кредитной ставки на 0,5 процентов;
      • 9% – для действующего бизнеса с выручкой 25-50 миллионов гривен в год для расширения собственного дела.

      Другие детали программы не сообщаются. Поэтому механизм выдачи таких дешевых кредитов пока непонятен.

      Обратите внимание: Нацбанк рассказал, ждать ли удешевления кредитов

      О немецко-украинский фонде

      • Начал работу в 1999 году.
      • Занимается поддержкой финансирования микро, малых и средних предприятий Украины путем предоставления кредитов через банки-партнеры.
      • Фонд является финансовым учреждением особого типа. Его уставный капитал составляет 10 миллионов 225 тысяч 838 евро.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины НБУ Кабинет Министров Украины Министерство финансов Украины Кредит
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