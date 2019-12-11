На дешевые кредиты для бизнеса государство выделит 5 миллиардов гривен

Выдавать кредиты под 5-9% годовых для развития собственного бизнеса планируют через немецко-украинский фонд. Решением правительства его полностью передали в подчинение Минфину.

В то же время Нацбанк будет контролировать работу фонда, сообщили на Правительственном портале.

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Фонд, 50% акций которого принадлежали Кабмину, а остальные 50% – Национальному банку, станет на 100% принадлежать Минфину. В то же время НБУ будет контролировать работу этого фонда по выдаче дешевых кредитов бизнесу,

– говорится в сообщении.

НБУ не может быть совладельцем такого фонда из-за изменений в действующем законодательстве. В соответствии с ними Нацбанк начнет регулировать рынок небанковских финансовых организаций. Поэтому сотрудничество с фондом было бы конфликтом интересов.

По словам премьер-министр Алексея Гончарука, фонд станет площадкой для программы кредитования, которая заработает с 1 февраля 2020 года. На дешевые кредиты для бизнеса государство готово потратить 5 миллиардов гривен.

Что известно о программе фонда

3 декабря программу анонсировал президент Владимир Зеленский.

Дешевые кредиты будут выдавать через большинство украинских банков. Сейчас известно, что в ней примут участие все государственные банки: Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк.

Кредиты будут выдавать под такие проценты:

5% – для нового или действующего бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места;

– для нового или действующего бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места; 7% – для бизнеса с выручкой до 25 миллионов гривен в год, который не создает рабочих мест. При этом, за каждое созданное рабочее место такие предприятия смогут уменьшить размер кредитной ставки на 0,5 процентов;

– для бизнеса с выручкой до 25 миллионов гривен в год, который не создает рабочих мест. При этом, за каждое созданное рабочее место такие предприятия смогут уменьшить размер кредитной ставки на 0,5 процентов; 9% – для действующего бизнеса с выручкой 25-50 миллионов гривен в год для расширения собственного дела.

Другие детали программы не сообщаются. Поэтому механизм выдачи таких дешевых кредитов пока непонятен.

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О немецко-украинский фонде