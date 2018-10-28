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      На "Дискотеке 80-х" в Киеве заметили "пионеров": нардеп вызвал полицию

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      На "Дискотеке 80-х" в Киеве заметили "пионеров"
      На "Дискотеке 80-х" в Киеве заметили "пионеров" / Кадр из видео

      Во Дворце спорта в Киеве состоялась "Дискотека 80-х", посетителями которой стали, в частности, люди с красными пионерскими галстуками на шеях и соответствующими пилотками на головах. Событие посетил и нардеп Украины Владимир Арьев, который назвал этих людей "провокаторами" и вызвал полицию.

      Об этом в Facebook сообщил сам политик.

      Пошел с женой Натальей Фицич во Дворец спорта на"Дискотеку 80-х". Пришлось вывести из зала и вызвать полицию из-за провокаторов, которые пришли с запрещенной коммунистической символикой. Вели себя, как типичные советские люди,
      – говорится в сообщении Арьева.

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      "Что еще должно произойти, чтобы такие наконец поняли, сколько смертей коммунистическая идеология принесла Украине?", – возмутился нардеп.

      Он добавил, что полиция все-таки прибыла на место происшествия и оформила этот инцидент. Посетители "пытались наехать на полицейских", однако поснимали свои пионерские галстуки.

      Напомним, в 2015 году в Украине начался процесс декоммунизации – избавления от последствий коммунистической идеологии. Этот процесс был узаконен принятым 9 апреля 2015 года Верховной Радой пакетом законов. Так, законы запрещают деятельность в Украине Коммунистической партии, под запрет также попала коммунистическая символика.

      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал СССР Декоммунизация Владимир Арьев Новости Киева Полиция
      Источник: 24 канал
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