На "Дискотеке 80-х" в Киеве заметили "пионеров": нардеп вызвал полицию

Во Дворце спорта в Киеве состоялась "Дискотека 80-х", посетителями которой стали, в частности, люди с красными пионерскими галстуками на шеях и соответствующими пилотками на головах. Событие посетил и нардеп Украины Владимир Арьев, который назвал этих людей "провокаторами" и вызвал полицию.

Об этом в Facebook сообщил сам политик.

Пошел с женой Натальей Фицич во Дворец спорта на"Дискотеку 80-х". Пришлось вывести из зала и вызвать полицию из-за провокаторов, которые пришли с запрещенной коммунистической символикой. Вели себя, как типичные советские люди,

– говорится в сообщении Арьева.

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"Что еще должно произойти, чтобы такие наконец поняли, сколько смертей коммунистическая идеология принесла Украине?", – возмутился нардеп.

Он добавил, что полиция все-таки прибыла на место происшествия и оформила этот инцидент. Посетители "пытались наехать на полицейских", однако поснимали свои пионерские галстуки.

Напомним, в 2015 году в Украине начался процесс декоммунизации – избавления от последствий коммунистической идеологии. Этот процесс был узаконен принятым 9 апреля 2015 года Верховной Радой пакетом законов. Так, законы запрещают деятельность в Украине Коммунистической партии, под запрет также попала коммунистическая символика.