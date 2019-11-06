На дне Балтийского моря нашли 900 бутылок элитного коньяка и ликера времен русского царя

Команда шведских и исландских дайверов обнаружила на дне Балтийского моря 900 бутылок столетнего коньяка и ликера времен русского царя Николая II. Интересно, что обломки корабля обнаружили еще 20 лет назад, впрочем никто не решался добраться до него.

Дайверы длительное время готовились к экспедиции – искали груз, который перевозило судно еще в 1917-м году из Франции в Российскую империю по заказу самого царя Николая Романова.

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На дне обнаружили 600 бутылок редкого коньяка и 300 бутылок ликера, которые сейчас больше не производятся.



Алкоголь, который достали со дна Балтийского моря

Как бутылки с алкоголем оказались на дне моря? Поскольку алкоголь в то время считался контрабандой, то во время переправки немецкая подводная лодка потопила судно с грузом.

Видео, как дайверы нашли столетнюю находку алкоголя – смотрите по ссылке.