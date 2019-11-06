12:02
6 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россияне возрождают идола вместо Вовы. Путин присел на стакан
      Вєсті Кремля
      23:04, 5 ноября
      Вести.UA: Ляшко обратился к Зеленскому. Тищенко снова в центре скандала
      Вєсті.UA
      19:35, 5 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      На дне Балтийского моря нашли 900 бутылок элитного коньяка и ликера времен русского царя

      285 Читати новину українською
      На дне Балтийского моря нашли 900 бутылок элитного коньяка и ликера времен русского царя
      На дне Балтийского моря нашли 900 бутылок элитного коньяка и ликера времен русского царя / Скриншот с видео

      Команда шведских и исландских дайверов обнаружила на дне Балтийского моря 900 бутылок столетнего коньяка и ликера времен русского царя Николая II. Интересно, что обломки корабля обнаружили еще 20 лет назад, впрочем никто не решался добраться до него.

      Дайверы длительное время готовились к экспедиции – искали груз, который перевозило судно еще в 1917-м году из Франции в Российскую империю по заказу самого царя Николая Романова.

      Интересно! На Международную космическую станцию отправили бутылки с вином: какова цель проекта

      На дне обнаружили 600 бутылок редкого коньяка и 300 бутылок ликера, которые сейчас больше не производятся.

      Алкоголь, який дістали з дна Балтійського моря
      Алкоголь, который достали со дна Балтийского моря

      Как бутылки с алкоголем оказались на дне моря? Поскольку алкоголь в то время считался контрабандой, то во время переправки немецкая подводная лодка потопила судно с грузом.

      Видео, как дайверы нашли столетнюю находку алкоголя – смотрите по ссылке.

      blog_ava
      Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
      сегодня
      10311
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости России Алкоголь
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      О Зеленском, суде с Дубинским и выборах в ОРДЛО: откровенное интервью с Супрун
      сегодня , 09:55 О Зеленском, суде с Дубинским и выборах в ОРДЛО: откровенное интервью с Супрун
      Юрій Гаврищак 1040
      Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      сегодня , 09:00 Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      Євгенія Мазур 1
      Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      сегодня , 10:00 Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      156
      В Украину едут канадские снайперские винтовки PGW LRT-3: анализируем преимущества и недостатки
      сегодня , 08:40 В Украину едут канадские снайперские винтовки PGW LRT-3: анализируем преимущества и недостатки
      Злой Одессит 1336
      Где в Украине живет больше всего зарегистрированных переселенцев: инфографика
      сегодня , 06:40 Где в Украине живет больше всего зарегистрированных переселенцев: инфографика
      Анастасія Зазуляк 1085
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук