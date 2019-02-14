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      На дне Тихого океана обнаружили американский авианосец времен Второй мировой войны (фото)

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      Авианосец USS Hornet
      Авианосец USS Hornet / Фото из открытых источников

      Неподалеку Соломоновых островов найдено американский авианосец времен Второй мировой войны "Хорнет". Поисками авианосца занималась компания Vulcan, создана соучредителем Microsoft Полом Алленом.

      Издание Usa Today сообщило, что корабль лежит на глубине пяти километров, а рядом с ним найдено много самолетов, которые были на палубе в момент аварии.

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      Ранее компания Vulcan уже находила ряд других кораблей времен Второй мировой, в частности, авианосец "Лексингтон", линкор "Индианаполис", японский линкор "Мусаси" и итальянский эсминец "Артильери".

      На фото можно увидеть повреждения понесенные авианосец и заброшенную на палубе технику, пушки и другое вооружение.

      Что известно о авианосц USS Hornet?Авианосец считается одним из самых известных боевых кораблей, участвовавших во Второй мировой войне. С его палубы впервые совершил взлет средний бомбардировщик, а также именно с него был совершен первый налет американских войск на территорию Японии во Второй мировой войне.

      "Хорнет" также принимал участие в боях за Мидуэй и сражении в районе Соломоновых островов. В октябре 1942 года авианосец был серьезно поврежден в результате атаки японской авиации и был потоплен торпедами после того, как его покинул экипаж.

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      Теги: Водный транспорт Новости США авиация
      Источник: 24 Канал
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